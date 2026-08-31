България

Четирима се удавиха по Южното Черноморие за два дни

Телата им са откарани за аутопсия в Бургас

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 10:11
Четирима се удавиха по Южното Черноморие за два дни
Източник: iStock photos/Getty images

Ч етирима души се удавиха по Южното Черноморие в рамките на последните два дни - 29 и 30 август, съобщиха от полицията в Бургас.

22-годишен молдовец се удави на плаж „Делфин“ край Ахтопол

На 29 август около 12:30 часа е подаден сигнал за инцидент в неохраняема зона в Ахтопол, между северния плаж и къмпинг „Делфин“. Четирима летовници влезли в морето, но течението ги отнесло далеч от брега. Двама от тях успели да излязат невредими, но 26-годишна молдовска гражданка и 24-годишен румънски гражданин се удавили. Двамата влезли в България през ГКПП „Дуранкулак“ на 26 август.

44-годишен турист се удави в Слънчев бряг

Същия ден около 18:30 часа на плаж „Велека“ в Синеморец от морето е изваден 69-годишен украински гражданин, който също загинал при удавяне.

На следващия ден - 30 август, около 15:15 часа, е получен сигнал за нов инцидент. 49-годишен бургазлия се е удавил в неохраняема зона в скалите в близост до плаж „Василико“ в Царево.

70-годишен украинец се удави в морето край Слънчев бряг

Телата и на четиримата загинали са откарани за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина“ към УМБАЛ - Бургас.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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