Опасност от токсичен дим след пожар във фабрика за бои и лакове в Хърватия

П ожар избухна във фабрика за бои и лакове в западния хърватски град Карловац, съобщиха местни медии.

Огънят е пламнал в обект на компанията „Нова Хем“ (Nova Chem), като впоследствие се е разпространил и към складови помещения.

„Противопожарни екипи са на терен заради пожар в обект на компанията „Нова Хем“, който се е разпространил и до склад“, съобщиха от община Карловац в публикация във Facebook.

На място са изпратени пожарни екипи, които работят по овладяването на огъня.

Заради веществата, използвани в производството, местните власти предупредиха жителите за потенциален риск за здравето.

Община Карловац призова гражданите в района да останат по домовете си, да затворят прозорците и вратите и да изключат вентилационните системи, които вкарват въздух отвън.

Причината е, че димът от горящите химически вещества може да съдържа опасни за здравето компоненти.

Към момента няма официална информация за пострадали хора или за причините за избухването на пожара. Не са съобщени и подробности за размера на нанесените материални щети.

Пожарните екипи продължават работата на място, а властите следят качеството на въздуха в района и развитието на ситуацията.