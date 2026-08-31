Невъобразима и разтърсваща природна катастрофа в Непал

Жертвите на катастрофалните наводнения и свлачища в Непал са достигнали 903 души, а 4247 се водят изчезнали; премиерът Балендра Шах определи бедствието като невъобразима природна катастрофа.

Спасителните операции са силно затруднени от лошото време, нестабилния терен и риска от нови наводнения; най-малко 933 работници в хидроенергийни обекти може да са блокирани в тунели.

В Китай са потвърдени 16 жертви и 546 изчезнали, като президентът Си Цзинпин заяви, че властите полагат всички възможни усилия за издирване на хората.

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава, появи се и нова заплаха

Непал е изправен пред невъобразима и разтърсваща природна катастрофа, заяви непалският премиер Балендра Шах, предаде Франс прес.

Той визира катастрофалното наводнение и свлачище от миналата седмица, което отне живота на стотици хора и в което хиляди хора все още се издирват на границата на Непал с Китай.

"Опустошителното рязко покачване на нивото на река Коши в Разува прави изключително трудно установяването на точния брой на жертвите и на материалните щети“, каза премиерът в пост в социалните мрежи.

Satellite images show how deadly floods in Nepal wiped out local communities https://t.co/N2W0g5KovO pic.twitter.com/mNYbnsF0fa — Reuters (@Reuters) August 29, 2026

Той подчерта, че тази мисия продължава да се затруднява от лошите метеорологични условия, нестабилния терен в засегнатия от внезапното наводнение район и от продължаващите рискове от нови подобни бедствия. Премиерът обаче заяви, че властите ще положат въпреки тези трудности усилия за защита на живота на хората.

„Ние ще успеем да преодолеем тази криза благодарение на нашето единство и на нашите колективни усилия“, подчерта премиерът на Непал.

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава

В ежедневната статистика на непалските власти се посочва, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Спасени са 10 461 души, а 4247 души се водят за безследно изчезнали.

Най-малко 933 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район в Непал все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите, цитирани от световните агенции.

Before and after the August 26 glacier-collapse flood in Nepal. pic.twitter.com/g9kWNSGHXd — Massimo (@Rainmaker1973) August 28, 2026

От китайска страна се съобщава, че жертвите на китайска територия са 16, а безследно изчезналите - 546, предадоха Синхуа и Франс прес.

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че страната му полага всички възможни усилия, за да намери хората, изчезнали в бедствието на границата с Непал, предаде Ройтерс.

Това изявление Си направи по време на държавна визита в Киргизстан.