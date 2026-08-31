Свят

Невъобразима и разтърсваща природна катастрофа в Непал

Над 4200 души се водят изчезнали, а спасителните операции са затруднени от лошото време и нестабилния терен

31 август 2026, 09:27
Невъобразима и разтърсваща природна катастрофа в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал   
Източник: БТА
  • Жертвите на катастрофалните наводнения и свлачища в Непал са достигнали 903 души, а 4247 се водят изчезнали; премиерът Балендра Шах определи бедствието като невъобразима природна катастрофа.
  • Спасителните операции са силно затруднени от лошото време, нестабилния терен и риска от нови наводнения; най-малко 933 работници в хидроенергийни обекти може да са блокирани в тунели.
  • В Китай са потвърдени 16 жертви и 546 изчезнали, като президентът Си Цзинпин заяви, че властите полагат всички възможни усилия за издирване на хората.

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава, появи се и нова заплаха

Непал е изправен пред невъобразима и разтърсваща природна катастрофа, заяви непалският премиер Балендра Шах, предаде Франс прес.

Той визира катастрофалното наводнение и свлачище от миналата седмица, което отне живота на стотици хора и в което хиляди хора все още се издирват на границата на Непал с Китай.

"Опустошителното рязко покачване на нивото на река Коши в Разува прави изключително трудно установяването на точния брой на жертвите и на материалните щети“, каза премиерът в пост в социалните мрежи.

Той подчерта, че тази мисия продължава да се затруднява от лошите метеорологични условия, нестабилния терен в засегнатия от внезапното наводнение район и от продължаващите рискове от нови подобни бедствия. Премиерът обаче заяви, че властите ще положат въпреки тези трудности усилия за защита на живота на хората.

„Ние ще успеем да преодолеем тази криза благодарение на нашето единство и на нашите колективни усилия“, подчерта премиерът на Непал.

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава

В ежедневната статистика на непалските власти се посочва, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Спасени са 10 461 души, а 4247 души се водят за безследно изчезнали.

Най-малко 933 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район в Непал все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите, цитирани от световните агенции.

От китайска страна се съобщава, че жертвите на китайска територия са 16, а безследно изчезналите - 546, предадоха Синхуа и Франс прес.

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че страната му полага всички възможни усилия, за да намери хората, изчезнали в бедствието на границата с Непал, предаде Ройтерс.

Това изявление Си направи по време на държавна визита в Киргизстан.

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Смъртоносно наводнение в Непал
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Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал
Източник: БТА, Габриела Големанска    
наводнения Непал Китай природно бедствие жертви свлачища изчезнали спасителни операции Балендра Шах река Коши
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