Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Мексиканската актриса обаче сподели, че трудно напредва в уменията с ракетата, защото няма желание да работи на корта

18 август 2025, 12:06
Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта
Източник: Getty Images

Е йса Гонсалес зарадва феновете си (и тези на Григор Димитров), като пусна в социалните мрежи снимки от съвместна тренировка.

Мексиканската актриса обаче сподели, че трудно напредва в уменията с ракетата, защото няма желание да работи на корта. Може би пък точно нейният приятел и бивш №3 в световната ранглиста Григор ще е с решителна намеса нещата да се променят, пише 24 часа.

“Често ме питат дали ставам по-добра на корта. Казано честно - не. Когато ми кажат: “Хайде да поиграем заедно”, обикновено отговарям, че нямам време, защото съм много заета”, сподели Ейса в интервю.

Ейса Гонсалес - красавицата, която покори сърцето на Григор Димитров
11 снимки
Ейса Гонсалес
Ейса Гонсалес
Ейса Гонсалес
Ейса Гонсалес

Григор се възстановява от операцията на гръден мускул и може да си позволи да показва различни удари на сегашното си гадже. В новата световна ранглиста Димитров най-вероятно ще бъде №25.

