България

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Военните действат съвместно с МВР и горските служби, като над 100 души участват в овладяването на огъня в Пирин и Дебелец

18 август 2025, 14:45
Задържаха двама за пожара в

Задържаха двама за пожара в "Седми километър" край Стара Загора
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?

Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?
Потребителската кошница е поевтиняла с левче за седмица

Потребителската кошница е поевтиняла с левче за седмица
Пожар пламна на сметището в пловдивското село Шишманци

Пожар пламна на сметището в пловдивското село Шишманци
След катастрофата на „Възкресение

След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта
Мария Филипова събра най-много точки за заместник-омбудсман

Мария Филипова събра най-много точки за заместник-омбудсман
Промяна на времето през новата седмица

Промяна на времето през новата седмица

Н ад 40 военнослужещи от Сухопътните войски помагат при гасенето на пожарите в областите Велико Търново и Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

(Във видеото: Пожарникари, военни и доброволци продължават борбата с огнената стихия в Пирин)

Общо 21 военнослужещи с шест единици техника от 59-и батальон за ядрена, химическа и биологическа защита и екология – Горна Оряховица, под ръководството на майор Димитър Лякимов и лейтенант Борислав Бориславов, участват в овладяването на пожара край Дебелец, Велико Търново.

Група от 20 военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград участва в гасенето на пожара в Пирин. 

Действията на военнослужещите са в координация с Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. 

Повече от 100 души са на терен и участват в гасенето на пожара в Пирин, каза днес директорът на Държавното горско стопанство (ДГС) – Струмяни Иван Ризов. 

Пожарът между Велико Търново и Дебелец в района на Присовските завои е локализиран, съобщиха вчера от пресцентъра на Общината.

Координацията между институциите и информационните кампании са сред основните противопожарни мерки, предприемани от местните власти в страната, а човешката небрежност е сред най-често посочваните причини за пожари, показа репортерска проверка на БТА. 

Източник: БТА, Николай Трифонов    
пожари военнослужещи гасене на пожари Велико Търново Благоевград Пирин Министерство на отбраната Сухопътни войски Пожарна безопасност човешка небрежност
Последвайте ни

По темата

Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

pariteni.bg
BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

carmarket.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 5 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 8 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 8 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 5 часа

Виц на деня

Мъж се прибира вкъщи с букет. Жена му: – Какво си направил този път?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Олександър Сирски

Олександър Сирски: Руските сили загубиха контрола над няколко селища в Сумска област

Свят Преди 16 минути

Главнокомандващият Сирски съобщава за поражения на руските войски и пренасочване на части към Запорожие, след провален опит за настъпление край Степне и Новокостянтиновка

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

България Преди 18 минути

Жената била заблудена в телефонно обаждане, че разговаря с полицай и трябва да помогне в акция за залавяне на телефонни измамници

<p>Син убил баща си, прерязвайки сънната му артерия,&nbsp;отива в затвора</p>

18 години затвор за мъж, убил баща си в Добричко

България Преди 56 минути

Случаят е от 3 август 2023 година

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Любопитно Преди 56 минути

Това е концепция, която в момента съществува само в научнофантастичните филми

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Любопитно Преди 1 час

"Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се получава нещо съвсем различно“

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

България Преди 1 час

Предлаганите промени целят балансиране на учебните програми, заяви просветният министър Красимир Вълчев

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

България Преди 1 час

Случаят е от квартал „Столипиново“

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Свят Преди 1 час

„Не бих препоръчала на никого да се опитва да хване катерица с вируса“

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

България Преди 2 часа

Неопитният шофьор не успял да овладее джипа си рано тази сутрин. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени материални щети по автомобила и оградата на къщата

Снимката е илюстративна

След тайния брак: Сиамските близначки Аби и Британи Хензел с бебе в ръце

Любопитно Преди 2 часа

Снимките се появяват четири години след като Аби Хензел се омъжи за съпруга си Джош Боулинг през 2021 г.

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

България Преди 2 часа

„ДПС – Ново начало” внася проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Свят Преди 2 часа

Ще се откаже ли от войната за окупираните територии срещу западните гаранции за сигурност или не

Бивша „Мис Вселена“ загина след инцидент с лос в Русия

Бивша „Мис Вселена“ загина след инцидент с лос в Русия

Свят Преди 2 часа

Ксения Александрова е получила тежка черепно-мозъчна травма при катастрофата, станала през юли в Тверска област

<p>СО&nbsp;се събира на извънредно заседание, за да избере обслужваща банка</p>

Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание, за да избере обслужваща банка

България Преди 3 часа

След прекратяването на договорите от Общинска банка, беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор

Скандал завърши със смъртен случай в Кърджалийско

Скандал завърши със смъртен случай в Кърджалийско

България Преди 3 часа

51-годишен мъж почина, полицията разследва случая като убийство

Всичко от днес

От мрежата

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
1

Старият Троян оживява с VR очила

sinoptik.bg
1

Студен фронт преминава със серия летни бури

sinoptik.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

За тези 3 зодии есента ще донесе нова любов

Edna.bg

Предложиха френски бранител на Барселона

Gong.bg

Кръщават трибуна на Оскар Пиастри в Мелбърн

Gong.bg

11-годишно дете загина след падане с парашут в Несебър

Nova.bg

Жена на полицай е убита в Първомай, докато той бил на работа

Nova.bg