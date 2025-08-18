Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта

Н ад 40 военнослужещи от Сухопътните войски помагат при гасенето на пожарите в областите Велико Търново и Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

(Във видеото: Пожарникари, военни и доброволци продължават борбата с огнената стихия в Пирин)

Общо 21 военнослужещи с шест единици техника от 59-и батальон за ядрена, химическа и биологическа защита и екология – Горна Оряховица, под ръководството на майор Димитър Лякимов и лейтенант Борислав Бориславов, участват в овладяването на пожара край Дебелец, Велико Търново.

Група от 20 военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград участва в гасенето на пожара в Пирин.

Действията на военнослужещите са в координация с Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

Повече от 100 души са на терен и участват в гасенето на пожара в Пирин, каза днес директорът на Държавното горско стопанство (ДГС) – Струмяни Иван Ризов.

Пожарът между Велико Търново и Дебелец в района на Присовските завои е локализиран, съобщиха вчера от пресцентъра на Общината.

Координацията между институциите и информационните кампании са сред основните противопожарни мерки, предприемани от местните власти в страната, а човешката небрежност е сред най-често посочваните причини за пожари, показа репортерска проверка на БТА.