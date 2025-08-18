България

18 години затвор за мъж, убил баща си в Добричко

Случаят е от 3 август 2023 година

18 август 2025, 14:22
18 години затвор за мъж, убил баща си в Добричко
Източник: iStock photos/Getty images

А пелативният съд във Варна постанови 18 години затвор за мъж, убил баща си, съобщават от съда. На своето заседание варненският съд изменя присъдата, наложена от Окръжен съд - Добрич, с която му е наложен доживотен затвор. 

Мъжът, който е на 48 години, е признат за виновен в това, че на 3 август 2023 година в тервелското село Зърнево умишлено умъртвил баща си, които бил на 69 години. Убийството е извършено с особена жестокост и при условията на домашно насилие.

Подсъдимият обжалва пред въззивната инстанция. 

По-младият мъж живеел с баща си. Имал психично заболяване, нямал постоянна работа, бил агресивен спрямо съселяните и родителя си. Районният съд в Тервел е издал заповед за незабавна защита на бащата, с която задължил подсъдимия да се въздържа от домашно насилие и го отстранил от дома му. Въпреки това той посещавал къщата.

Във фаталния ден между двамата възникнал скандал. Подсъдимият нанесъл на баща си удари с юмруци и кухненски нож. Един от тях попаднал в сънната артерия и довел до смъртта на възрастния мъж. По-късно синът сигнализирал полицията. 

И въззивната инстанция отхвърли защитната версия на подсъдимия – че баща му е предприел нападение срещу него. Правилно Окръжният съд е приел наличието на квалифициращо обстоятелство "особена жестокост".

Основният белег, по който това се преценява, е начинът на осъществяване на деянието – броят и силата на ударите, използваните средства, причинените телесни увреждания, поведението на дееца по време на престъплението и отношението му към жертвата. Апелативният съд е съгласен, че по време на деянието подсъдимият е проявил ярост, ожесточение и безчувственост към пострадалия, които характеризират деянието като причинено с "особена жестокост". 

По отношение на домашното насилие, Наказателният кодекс изисква деянието да е предшествано от системни прояви на домашно насилие, които са свързани с единно и устойчиво поведение на подсъдимото лице. В случая системният психически и физически тормоз над пострадалия е доказан. 

Относно умисъла, съдът прие, че подсъдимият пряко е целял настъпването на смъртта на пострадалия. 

Въззивният съд изрази различно мнение от първоинстанционния за отегчаващите отговорността обстоятелства – като такива не могат да се ценят реабилитацията за предходно осъждане и това, че мъжът никога не е работил. Психичното и хронични заболявания на дееца бяха добавени от Апелативния съд към смекчаващите вината обстоятелства.

Втората инстанция съобрази разпоредбата на закона, че доживотен затвор се налага само на лица, извършили изключително тежко престъпление. Настоящото не може да се квалифицира по този начин. Без да омаловажава тежестта на деянието, съдебният състав смята, че е възможна наказателна репресия, с която подсъдимият да бъде превъзпитан. За поправянето на мъжа не е наложително той да бъде изолиран от обществото до края на живота си, смята Варненският апелативен съд. Санкцията бе намалена на следващото по тежест наказание - лишаване от свобода за 18 години. По-ниско наказание не би дало добър пример на обществото. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Окръжният съд в Добрич постанови мярка "задържане под стража" на 48-годишния мъж на 6 август 2023 година. Като дни преди това Окръжна прокуратура поиска това. По-късно мярката му бе намалена на "домашен арест" от Апелативен съд - Варна. 

Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова    

