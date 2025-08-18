Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната "почти веднага"

У краинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия не трябва да бъде „наградена“ за войната, часове преди важните преговори с американския си колега Доналд Тръмп, предаде АФП.

„Путин ще извърши демонстративни убийства, за да поддържа натиска върху Украйна и Европа, както и да унижи дипломатическите усилия“, написа Зеленски в социалните медии.

„Русия не трябва да бъде награждавана за участието си в тази война“, добави той.

Вашингтон се оказва в центъра на международните преговори: Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски се срещат с европейски лидери, за да обсъдят напрежението в Украйна и възможните компромиси от Киев.

Двустранната среща между Тръмп и Зеленски ще се състои в днес 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха днес в прессъобщение от Белия дом, цитирани от Ройтерс.

По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).

Зеленски и европейски лидери се очаква да пристигнат днес във Вашингтон, за да представят позицията на Киев, който бе приканен от американския президент да направи отстъпки след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, която не доведе до пробив в усилията за уреждане на войната в Украйна, посочва Франс прес.