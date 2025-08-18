Свят

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Тръмп приема Зеленски и лидери на ЕС и НАТО във Вашингтон за ключови разговори за Украйна и дипломатически компромиси

18 август 2025, 14:11
Путин получи всичко, което искаше

Путин получи всичко, което искаше
Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски
Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект

Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект
След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон

След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон
Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците

Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците
Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната "почти веднага"
Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен
Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

У краинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия не трябва да бъде „наградена“ за войната, часове преди важните преговори с американския си колега Доналд Тръмп, предаде АФП.

„Путин ще извърши демонстративни убийства, за да поддържа натиска върху Украйна и Европа, както и да унижи дипломатическите усилия“, написа Зеленски в социалните медии.

„Русия не трябва да бъде награждавана за участието си в тази война“, добави той. 

Вашингтон се оказва в центъра на международните преговори: Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски се срещат с европейски лидери, за да обсъдят напрежението в Украйна и възможните компромиси от Киев.

Двустранната среща между Тръмп и Зеленски ще се състои в днес 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха днес в прессъобщение от Белия дом, цитирани от Ройтерс.

По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).

Зеленски и европейски лидери се очаква да пристигнат днес във Вашингтон, за да представят позицията на Киев, който бе приканен от американския президент да направи отстъпки след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, която не доведе до пробив в усилията за уреждане на войната в Украйна, посочва Франс прес.

Източник: БГНЕС/БТА, Алексей Маргоевски    
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Русия Украйна Война в Украйна Преговори Вашингтон Владимир Путин САЩ Дипломатически усилия
Последвайте ни

По темата

Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да разбера каква порода е котката ми

Как да разбера каква порода е котката ми

dogsandcats.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 5 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 8 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 8 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 5 часа

Виц на деня

Мъж се прибира вкъщи с букет. Жена му: – Какво си направил този път?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

АТВ

Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм

България Преди 10 минути

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние

Олександър Сирски

Олександър Сирски: Руските сили загубиха контрола над няколко селища в Сумска област

Свят Преди 18 минути

Главнокомандващият Сирски съобщава за поражения на руските войски и пренасочване на части към Запорожие, след провален опит за настъпление край Степне и Новокостянтиновка

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Любопитно Преди 30 минути

Открийте любопитните професии и занимания на влиятелни държавни ръководители

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

България Преди 35 минути

Военните действат съвместно с МВР и горските служби, като над 100 души участват в овладяването на огъня в Пирин и Дебелец

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

България Преди 41 минути

Плевен на прага на бедствено положение: Кметът обещава бързи мерки за водоподаването и стартиране на сондажи, нови тръбопроводи и доставки на бутилирана вода

<p>Син убил баща си, прерязвайки сънната му артерия,&nbsp;отива в затвора</p>

18 години затвор за мъж, убил баща си в Добричко

България Преди 58 минути

Случаят е от 3 август 2023 година

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Любопитно Преди 58 минути

Това е концепция, която в момента съществува само в научнофантастичните филми

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Любопитно Преди 1 час

"Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се получава нещо съвсем различно“

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

България Преди 1 час

Предлаганите промени целят балансиране на учебните програми, заяви просветният министър Красимир Вълчев

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

България Преди 1 час

Случаят е от квартал „Столипиново“

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Свят Преди 1 час

„Не бих препоръчала на никого да се опитва да хване катерица с вируса“

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

България Преди 2 часа

Неопитният шофьор не успял да овладее джипа си рано тази сутрин. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени материални щети по автомобила и оградата на къщата

Снимката е илюстративна

След тайния брак: Сиамските близначки Аби и Британи Хензел с бебе в ръце

Любопитно Преди 2 часа

Снимките се появяват четири години след като Аби Хензел се омъжи за съпруга си Джош Боулинг през 2021 г.

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

България Преди 2 часа

„ДПС – Ново начало” внася проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана

Бивша „Мис Вселена“ загина след инцидент с лос в Русия

Бивша „Мис Вселена“ загина след инцидент с лос в Русия

Свят Преди 2 часа

Ксения Александрова е получила тежка черепно-мозъчна травма при катастрофата, станала през юли в Тверска област

Всичко от днес

От мрежата

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
1

Старият Троян оживява с VR очила

sinoptik.bg
1

Студен фронт преминава със серия летни бури

sinoptik.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

За тези 3 зодии есента ще донесе нова любов

Edna.bg

Предложиха френски бранител на Барселона

Gong.bg

Кръщават трибуна на Оскар Пиастри в Мелбърн

Gong.bg

11-годишно дете загина след падане с парашут в Несебър

Nova.bg

Жена на полицай е убита в Първомай, докато той бил на работа

Nova.bg