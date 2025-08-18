България

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

Шофьорът с „БМВ М8“ се удря последователно в два мотора на Девин - Кричим, четирима ранени, но без опасност за живота им

18 август 2025, 14:59
28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени
Източник: iStock

М ъж на 28 години удари два мотоциклета на пътя Девин – Кричим, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова.

Водачът е управлявал „БМВ М8“ с несъобразена скорост. След като навлиза частично в насрещната пътна лента, се удря първо в мотоциклет „Ямаха“, управляван от 35-годишен жител на град Пещера. Последвал и втори удар в следващия мотоциклет - „Кавазаки Нинджа“, управляван от 20-годишен мъж от Първомай и с пътник – 20-годишна жена от Плевен, като и двамата са транспортирани и настанени за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ - Пловдив. Няма опасност за живота им. 

Водачът на лекия автомобил и на мотоциклета „Ямаха“ са получили охлузвания и натъртвания по тялото. 

Пробите за алкохол на шофьорите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. 

Източник: БТА, Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова    
