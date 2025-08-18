Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

У чени в Китай разработват първия в света „робот за бременност“, способен да износи бебе до термин и да роди, пише Daily Mail.

Хуманоидът ще бъде оборудван с изкуствена матка, която получава хранителни вещества чрез тръба, съобщиха експерти.

Очаква се прототип да бъде пуснат на пазара следващата година, с продажна цена от около 100 000 юана (10 000 британски лири).

Д-р Джан Цифенг, основател на компанията Kaiwa Technology, разработва машината.

Устройството, което той си представя, не е просто инкубатор, а хуманоид, който може да възпроизведе целия процес от зачеването до раждането, съобщават азиатски медии.

Той казва, че технологията за изкуствена матка вече е в „стадий на зрялост“ и сега трябва да бъде имплантирана в корема на робота, „за да могат истински човек и роботът да взаимодействат, за да постигнат бременност“.

По отношение на етичните и правните въпроси той каза: „Проведохме дискусионни форуми с властите в провинция Гуандун и представихме свързани предложения, докато обсъждахме политиката и законодателството.“

Експертите все още не са предоставили никакви подробности за това как яйцеклетката и сперматозоидите се оплождат и имплантират в изкуствената матка.

Разкритията на д-р Джан бяха направени по време на интервю, споделено в Duoyin, китайската версия на TikTok.

Новината за разработката предизвика оживена дискусия в китайските социални медии, като критиците осъдиха технологията като етично проблематична и неестествена.

Мнозина твърдят, че лишаването на плода от майчина връзка е жестоко, като същевременно са повдигнати въпроси как ще се набавят яйцеклетки за процеса.

Въпреки това, мнозина изразиха подкрепа за иновацията, разглеждайки я като средство за предпазване на жените от страдания, свързани с бременността.

Един от тях коментира: „Много семейства плащат значителни разходи за изкуствено осеменяване, само за да се провалят, така че разработването на робота за бременност допринася за обществото.“

Преди това, учените успешно са поддържали преждевременно родени агнета живи в продължение на седмици, използвайки изкуствена матка, която прилича на найлонова торбичка.

„Биочантата“ е осигурявала всичко необходимо на плода, за да продължи да расте и да се развива, включително богато на хранителни вещества кръвоснабдяване и защитен сак с околоплодна течност.

След 28 дни в изкуствената матка, агнетата – които иначе вероятно са щели да умрат – са наддали тегло и им е порасна козина.

Въпреки че биочантата действа като инкубатор, позволявайки на недоносените индивиди да растат в среда, подобна на утробата, учените се надяват, че роботът за бременност ще може да поддържа плода от зачеването до раждането.

От 70-те години на миналия век феминистки активистки като Андреа Дуоркин категорично се противопоставят на използването на изкуствени утроби, тъй като това може да доведе до „края на жените“.

През 2012 г. г-жа Дуоркин пише: „Жените вече имат силата да елиминират мъжете и в колективната си мъдрост са решили да ги запазят.“

„Истинският въпрос сега е дали мъжете, след като изкуствената матка бъде усъвършенствана, ще искат да задържат жените?“

През 2022 г. група изследователи от Детската болница във Филаделфия, които разработват изкуствени утроби, публикуваха статия за етичните съображения на технологиите.

Изследователите пишат: „Опасението ни е, че това може да доведе до обезценяване или дори патологизиране на бременността и може да намали опита на жените да извличат смисъл, овластяване и самореализация от този уникален аспект на женската биология.“

По-рано тази година обаче проучване показа, че 42% от хората на възраст между 18 и 24 години са заявили, че биха подкрепили „отглеждането на плод изцяло извън тялото на жената“.

Развитието напомня на филма от 2023 г. The Pod Generation („Поколението на капсулите“), където технологичен гигант предлага на двойките възможността да използват отделящи се изкуствени утроби или „капсули“, за да споделят бременността си.

Ако се осъществи, изкуствената бременност може да се разглежда като инструмент за справяне с нарастващите нива на безплодие в Китай.

Докладите сочат, че нивата на безплодие в Китай са се увеличили от 11,9% през 2007 г. до 18% през 2020 г.

В отговор местните власти в Китай включват изкуствено осеменяване и ин витро оплождане в здравното си осигуряване, за да подкрепят раждането на безплодни двойки.