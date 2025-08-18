Любопитно

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Това е концепция, която в момента съществува само в научнофантастичните филми

18 август 2025, 14:22
Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе
Източник: iStock

У чени в Китай разработват първия в света „робот за бременност“, способен да износи бебе до термин и да роди, пише Daily Mail.

Хуманоидът ще бъде оборудван с изкуствена матка, която получава хранителни вещества чрез тръба, съобщиха експерти.

Очаква се прототип да бъде пуснат на пазара следващата година, с продажна цена от около 100 000 юана (10 000 британски лири).

Д-р Джан Цифенг, основател на компанията Kaiwa Technology, разработва машината.

Устройството, което той си представя, не е просто инкубатор, а хуманоид, който може да възпроизведе целия процес от зачеването до раждането, съобщават азиатски медии.

Той казва, че технологията за изкуствена матка вече е в „стадий на зрялост“ и сега трябва да бъде имплантирана в корема на робота, „за да могат истински човек и роботът да взаимодействат, за да постигнат бременност“.

По отношение на етичните и правните въпроси той каза: „Проведохме дискусионни форуми с властите в провинция Гуандун и представихме свързани предложения, докато обсъждахме политиката и законодателството.“

Експертите все още не са предоставили никакви подробности за това как яйцеклетката и сперматозоидите се оплождат и имплантират в изкуствената матка.

Разкритията на д-р Джан бяха направени по време на интервю, споделено в Duoyin, китайската версия на TikTok.

Новината за разработката предизвика оживена дискусия в китайските социални медии, като критиците осъдиха технологията като етично проблематична и неестествена.

Мнозина твърдят, че лишаването на плода от майчина връзка е жестоко, като същевременно са повдигнати въпроси как ще се набавят яйцеклетки за процеса.

Въпреки това, мнозина изразиха подкрепа за иновацията, разглеждайки я като средство за предпазване на жените от страдания, свързани с бременността.

Един от тях коментира: „Много семейства плащат значителни разходи за изкуствено осеменяване, само за да се провалят, така че разработването на робота за бременност допринася за обществото.“

Преди това, учените успешно са поддържали преждевременно родени агнета живи в продължение на седмици, използвайки изкуствена матка, която прилича на найлонова торбичка.

„Биочантата“ е осигурявала всичко необходимо на плода, за да продължи да расте и да се развива, включително богато на хранителни вещества кръвоснабдяване и защитен сак с околоплодна течност.

След 28 дни в изкуствената матка, агнетата – които иначе вероятно са щели да умрат – са наддали тегло и им е порасна козина.

Въпреки че биочантата действа като инкубатор, позволявайки на недоносените индивиди да растат в среда, подобна на утробата, учените се надяват, че роботът за бременност ще може да поддържа плода от зачеването до раждането.

От 70-те години на миналия век феминистки активистки като Андреа Дуоркин категорично се противопоставят на използването на изкуствени утроби, тъй като това може да доведе до „края на жените“.

През 2012 г. г-жа Дуоркин пише: „Жените вече имат силата да елиминират мъжете и в колективната си мъдрост са решили да ги запазят.“

„Истинският въпрос сега е дали мъжете, след като изкуствената матка бъде усъвършенствана, ще искат да задържат жените?“

През 2022 г. група изследователи от Детската болница във Филаделфия, които разработват изкуствени утроби, публикуваха статия за етичните съображения на технологиите.

Изследователите пишат: „Опасението ни е, че това може да доведе до обезценяване или дори патологизиране на бременността и може да намали опита на жените да извличат смисъл, овластяване и самореализация от този уникален аспект на женската биология.“

По-рано тази година обаче проучване показа, че 42% от хората на възраст между 18 и 24 години са заявили, че биха подкрепили „отглеждането на плод изцяло извън тялото на жената“.

Развитието напомня на филма от 2023 г. The Pod Generation („Поколението на капсулите“), където технологичен гигант предлага на двойките възможността да използват отделящи се изкуствени утроби или „капсули“, за да споделят бременността си.

Ако се осъществи, изкуствената бременност може да се разглежда като инструмент за справяне с нарастващите нива на безплодие в Китай.

Докладите сочат, че нивата на безплодие в Китай са се увеличили от 11,9% през 2007 г. до 18% през 2020 г.

В отговор местните власти в Китай включват изкуствено осеменяване и ин витро оплождане в здравното си осигуряване, за да подкрепят раждането на безплодни двойки.

Източник: Daily Mail    
Робот за бременност Изкуствена матка Китай Биотехнологии Етични въпроси Безплодие Хуманоид Репродуктивни технологии Научна фантастика Бъдеще на раждането
Последвайте ни

По темата

Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

pariteni.bg
Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 5 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 8 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 8 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 5 часа

Виц на деня

Мъж се прибира вкъщи с букет. Жена му: – Какво си направил този път?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

АТВ

Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм

България Преди 9 минути

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние

<p>Неочакван жест: Путин подари нов мотоциклет &bdquo;Урал&ldquo; на жител на Аляска</p>

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж по време на срещата си в петък с Тръмп

Свят Преди 9 минути

Подаръкът бе връчен в Анкоридж по време на визитата на руската делегация за срещата Путин–Тръмп, след като мъжът споделил, че старият му мотор е без резервни части

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

България Преди 20 минути

Шофьорът с „БМВ М8“ се удря последователно в два мотора на Девин - Кричим, четирима ранени, но без опасност за живота им

Путин получи всичко, което искаше

Путин получи всичко, което искаше

Свят Преди 21 минути

Путин не отстъпи и на милиметър от исканията си и явно успя да завърти главата на Тръмп

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Любопитно Преди 29 минути

Открийте любопитните професии и занимания на влиятелни държавни ръководители

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

България Преди 34 минути

Военните действат съвместно с МВР и горските служби, като над 100 души участват в овладяването на огъня в Пирин и Дебелец

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

България Преди 40 минути

Плевен на прага на бедствено положение: Кметът обещава бързи мерки за водоподаването и стартиране на сондажи, нови тръбопроводи и доставки на бутилирана вода

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Любопитно Преди 1 час

"Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се получава нещо съвсем различно“

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

България Преди 1 час

Предлаганите промени целят балансиране на учебните програми, заяви просветният министър Красимир Вълчев

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

България Преди 1 час

Случаят е от квартал „Столипиново“

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Свят Преди 1 час

„Не бих препоръчала на никого да се опитва да хване катерица с вируса“

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

България Преди 2 часа

Неопитният шофьор не успял да овладее джипа си рано тази сутрин. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени материални щети по автомобила и оградата на къщата

Снимката е илюстративна

След тайния брак: Сиамските близначки Аби и Британи Хензел с бебе в ръце

Любопитно Преди 2 часа

Снимките се появяват четири години след като Аби Хензел се омъжи за съпруга си Джош Боулинг през 2021 г.

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

България Преди 2 часа

„ДПС – Ново начало” внася проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Свят Преди 2 часа

Ще се откаже ли от войната за окупираните територии срещу западните гаранции за сигурност или не

Всичко от днес

От мрежата

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
1

Старият Троян оживява с VR очила

sinoptik.bg
1

Студен фронт преминава със серия летни бури

sinoptik.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

За тези 3 зодии есента ще донесе нова любов

Edna.bg

Предложиха френски бранител на Барселона

Gong.bg

Кръщават трибуна на Оскар Пиастри в Мелбърн

Gong.bg

11-годишно дете загина след падане с парашут в Несебър

Nova.bg

Жена на полицай е убита в Първомай, докато той бил на работа

Nova.bg