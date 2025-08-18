Любопитно

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

18 август 2025, 13:27
Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA
Източник: NOVA

С лед големия си успех миналата есен, легендарното риалити шоу Big Brother ще превземе ефира още по-цветно и интригуващо на 21 септември от 20:00 часа по NOVA. Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти в най-коментираната къща в България.

Новите участници в Big Brother 2025 ще се впуснат в поредица от мисии, които ще разкрият истинските им цветове. Зрителите отново ще могат да подкрепят своите любими съквартиранти, като гласуват за тях напълно безплатно чрез онлайн приложението NOVA PLAY. Чрез платформата публиката ще може да определи дневния ред в Къщата и да участва активно в част от мисиите на социалния експеримент.

“Голямата сестра”, официалният подкаст на Big Brother, се завръща с втори сезон тази есен. Водещата Елена Сергова ще посрещне всички отпаднали участници в студиото на дигиталната поредица, където ще им зададе въпросите, които най-много вълнуват зрителите.

Не пропускайте премиерата на най-чаканото риалити в телевизионния ефир на 21 септември по NOVA и разберете първи кои са новите обитатели на Къщата.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването.

Big Brother риалити шоу NOVA съквартиранти гласуване NOVA PLAY социален експеримент подкаст
