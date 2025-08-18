България

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Жената е починала от острата кръвозагуба

Обновена преди 6 минути / 18 август 2025, 13:20
Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож
Източник: iStock Photos/Getty Images

П олицията разследва тежко криминално престъпление в Първомай. Сигналът е от ранните часове на днешния ден, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

В момента текат активни действия по разследването. От прокуратурата в Пловдив на този етап не дават подробности.

По  информация на "24 часа" съпругата на служител на МВР е открита мъртва в дома си. Убийството станало през нощта, докато съпругът ѝ е бил дежурен в Районното управление в Първомай.

Жената е малко над 40-годишна, учителка е в детската градина на кв. "Дебър". Наръгана е с нож в областта на артерията и е починала от острата кръвозагуба.

На ужасяващата гледка се натъкнал в понеделник сутрин 18-годишният син на жертвата. Семейството има и друго дете - студентка в Пловдив.

Жилището, където е станало убийството, е обградено от полиция.

Източник: "24 Часа", Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
Първомай убийство полицай съпруга
