Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

Плевен на прага на бедствено положение: Кметът обещава бързи мерки за водоподаването и стартиране на сондажи, нови тръбопроводи и доставки на бутилирана вода

18 август 2025, 14:39
18 август 2025, 14:39
Източник: iStock

З аради безводието в Плевен ще се обсъжда обявяването на бедствено положение. Това съобщи на пресконференция кметът на общината Валентин Христов.

Положението в града е критично. Режимът на водоподаване е драстичен и търпението на хората преля. Те не издържат на този режим и това безводие, каза още Христов.

Проблемът ще бъде обсъден с Регионалната здравна инспекция (РЗИ), Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и с „Водоснабдяване и канализация” (ВиК). Обявяването на бедствено положение би облекчило и процедурите, за да може да се започне по-бързо да се работи за подобряване на положението с водоподаването.

Най-спешните мерки са започването на проучвателни сондажи за откриване на вода. Подмяната на тръбите спада към средносрочните мерки. Дългосрочната мярка е възобновяването на проекта за язовир. В този проект влиза още изграждане на пречиствателна станция и нов довеждащ водопровод, каза още Христов.

Той добави, че проблемът не е от сега. В годините е пропуснато да бъдат осъществени два водни цикъла. Кметът каза още, че от началото на мандата той и екипът му работят по проблема, но по време на служебните правителства им е казвано, че за решаването му е необходима политическа воля. На последната среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството, на която са присъствали и представители на ВиК, са получили уверение, че вече такава политическа воля има. Христов е получил и лично обещание, че на Плевен ще бъде помогнато и финансово.

По препоръка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Община Плевен е преразгледала своите споразумения, по които е кандидатствала, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа. През тази седмица в министерството ще бъдат представени проектите, от които Общината се отказва. Те ще бъдат заменени с такива за подмяна на мрежата. Христов се надява през септември да започне смяната на тръбопроводите.

Тази година, според кмета, режимът е по-драстичен, защото няма водоподаване от язовир „Горни Дъбник“ за оросяване на кладенците в село Крушовица. Още не е приключила и поръчката за оросяване на кладенците в село Биволаре.

Заместник-кметът Калоян Къдрийски съобщи, че след кризата през миналата година, на всяка една от улиците, които трябва да бъдат ремонтирани, се включва водопровод. Първият проект, по който ще се работи, е дареният от ВиК – Плевен за улиците „Сан Стефано“ и „Шипка“.  За да може той да бъде финансиран, от Общината са се отказали от други проекти, свързани основно с ремонти на тротоари.

Къдрийски уточни, че трасето по улиците „Сан Стефано“ и „Шипка“, където стоманените тръби ще бъдат подменени, е дълго три километра и половина. Общата дължина на новите тръбопроводи ще бъде 30 километра. Те ще бъдат изцяло там, където са най-проблемните участъци с най-големи загуби на вода. Това ще има ефект в краткосрочен и средносрочен план. Цялата водопроводна мрежа на града е над 260 километра. С колко ще бъде намалена общата загуба на вода може да се изчисли след изграждането на цялостен воден цикъл, добави той.

Общината ще се откаже от реализирането и на други обекти, за които все още няма сключени договори с изпълнители, за да може да се финансира ремонтът на вътрешната водопреносна мрежа. Един от тези проекти е ремонтът на пътя Плевен – село Ясен. Сумата от 20 милиона лева, които са предвидени за него, с разрешение на МРРБ ще бъдат пренасочени. Парите за кучкарника също ще бъдат пренасочени за ВиК проекти. Той ще се доизгражда в рамките на пет години с общински средства. Общата стойност, която е необходима за реализацията на проектите, е около 40 милиона лева.

Кметът Валентин Христов каза още, че в селата, където водният режим е най-строг, започва доставката на бутилирана вода. Предстои проучване и на кладенци около Белене и Никопол.

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов    
Безводие Плевен Бедствено положение Воден режим ВиК мрежа Подмяна на тръби Проект за язовир Община Плевен Финансиране Проучвателни сондажи Кмет Валентин Христов
