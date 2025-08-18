Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

О кръжната прокуратура в Пловдив разследва умишлено убийство на 37-годишна жена в пловдивския квартал „Столипиново“.

На 17 август 2025 г. на тел. 112 е бил подаден сигнал за това, че в квартал „Столипиново“ в Пловдив пред жилищен блок е била простреляна в областна на гърдите 37-годишна жена, а извършителят на деянието – 44-годишен мъж., се е самопрострелял, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Пристигналите на мястото полицейски и медицински екипи, са констатирали, че пострадалата е починала от нараняванията си. Извършителят е бил откаран в болницата, където е настанен за лечение и се намира под охрана.

Мъжът и пострадалата живеели заедно и имали деца, но преди време се разделили. Според събраните до момента доказателства, 44-годишният извършител е настоявал тя отново да се върне при него в общото им жилище, но жената е отказвала.

По делото е установено, че мъжът прострелял жената два пъти в областта на гърдите, след което направил опит да сложи край на живота си с незаконно притежаван пистолет „Макаров“ със заличени номера, закупен преди няколко години от неустановен продавач.

По делото се извършват процесуално-следствени действия - разпити на свидетели, назначени са експертизи и др.

Предстои на 44-годишния мъж да му бъде повдигнато обвинение за извършено умишлено убийство, както и да се преценят мерките за процесуална принуда с оглед на здравословното му състояние.