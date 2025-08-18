Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

К атерици с ужасяващи брадавици, пълни с гной, са забелязани в дворовете в различни щати на САЩ, показва нов доклад, предаде New York Post.

Зловещо изглеждащите сиви катерици, снимани в щати като Мейн и дори в части от Канада, през последните месеци се появяват с рани, от които изтича гной, както и с оголени участъци по главата и крайниците, съобщава Daily Mail, позовавайки се на десетки сигнали и снимки в социалните мрежи, включително Reddit и X.

Според изданието първите публикации за такива животни датират от лятото на 2023 г., но наблюденията отново са зачестили през тази година.

„Първо си помислих, че яде нещо от градината ми, но после видях, че всъщност става дума за нещо на лицето ѝ“, пише потребител в Reddit на 31 юли, след като забелязал сива катерица с израстък около устата.

‘Zombie squirrels’ covered in oozing warts spotted sulking through US backyards: report https://t.co/5MGlDvEfqH pic.twitter.com/zZCTaMFjOl — New York Post (@nypost) August 18, 2025

Някои интернет потребители започнаха да наричат тези животни „зомби катерици“, но според експерти по дивата природа всъщност става дума за фиброматоза при катериците – вирусно кожно заболяване, причинено от лепорипоксвирус. Вирусът се предава чрез директен контакт със слюнката или лезиите на заразено животно – подобно на начина, по който при хората се разпространява херпесът.

Често фиброматозата се бърка с „шарката при катериците“ – заболяване, по-разпространено във Великобритания и особено опасно за червените катерици. Лепорипоксвирусът причинява израстъци, които отделят гной. В повечето случаи заболяването преминава от само себе си, но при по-тежки инфекции туморите могат да засегнат вътрешните органи и да доведат до смърт.

Въпреки плашещия вид на животните, експертите уверяват, че опасност за хората няма.

„Катериците не представляват риск нито за хора, нито за домашни любимци или птици“, казва Шевенел Уеб от Департамента по риболов и дивеч в щата Мейн пред Bangor Daily News.

Experts send stark warning as 'zombie squirrels' invade back gardens and spread virus https://t.co/qRreqssNWp pic.twitter.com/0cNjuYEBIc — Daily Star (@dailystar) August 17, 2025

Тя сравнява ситуацията с разпространение на грип сред хората: „Когато има голяма група, ако някой е болен и заболяването се предава лесно, скоро ще има още заразени.“

Оказва се, че дори къщичките за птици могат да допринесат за заразата – болни катерици оставят слюнка или секрет върху семената, които след това биват изяждани от други. „И аз обичам да наблюдавам птици – споделя Уеб – но за съжаление това понякога привлича твърде много катерици на едно място и така рискът от разпространение на вируса се увеличава.“

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions.



Grotesque squirrels covered in oozing sores have been spotted in backyards across the US & Canada, with a common garden object helping the animals spread their condition. The disfigured squirrels are believed to be suffering… pic.twitter.com/XrPBvQowdP — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 18, 2025

Специалистите съветват хората да не се опитват да улавят или лекуват болни катерици – животните най-често оздравяват сами в рамките на 4 до 8 седмици. „Не бих препоръчала на никого да се опитва да хване катерица с вируса“, предупреждава Уеб. „Това е естествено заболяване и обикновено преминава с времето.“

Подобни вирусни кожни заболявания се наблюдават и при други диви животни, като например зайците. Заболяване, папилома вирус на памучната опашка, или папилома вирус на Шоуп, води до образуване на тумори и кара диви зайци да развиват черни, подобни на рога израстъци по главите си.