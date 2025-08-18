България

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

Неопитният шофьор не успял да овладее джипа си рано тази сутрин. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени материални щети по автомобила и оградата на къщата

18 август 2025, 13:13
19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица
Източник: БТА

19-годишен шофьор, употребил алкохол, блъсна джип "Волво" в оградата на къща в Перущица. 

Инцидентът е станал около 6.00 часа тази сутрин на кръстовище в града.

Неопитният шофьор не успял да овладее джипа, съобщава БНР, позовавайки се на пловдивската полиция. 

Дрегерът отчел над 2 промила алкохол. За щастие няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по автомобила, оградата на къщата е съборена. 

Шофьорът е задържан за 24 часа, по случая е образувано бързо производство. Назначени са му кръвни изследвания.

Източник: БГНЕС    
Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Бивша „Мис Вселена“ загина след инцидент с лос в Русия

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

Напук на САЩ, продажбите на EV отчитат голям ръст в целия свят

<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Задържаха двама за пожара в "Седми километър" край Стара Загора

<p>СО&nbsp;се събира на извънредно заседание, за да избере обслужваща банка</p>

Скандал завърши със смъртен случай в Кърджалийско

Трима пострадаха при катастрофа в Разградско

Какво става в руската Рязанска област, най-малко 20 загинали и 134 ранени

Пожарникари загинаха в огнения ад в Испания и Португалия

Първа целувка, горчиви сълзи и нови играчи в „Диви и красиви“

Индонезия отпразнува Деня на независимостта в София

<p>Истинските причини, поради които &bdquo;И просто ей така&ldquo; се провали</p>

Катастрофа с четири камиона и кола образува "тапа" на АМ "Тракия"

Кървав удар по Харков уби 2-годишно дете и още двама души

