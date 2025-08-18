19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

19-годишен шофьор, употребил алкохол, блъсна джип "Волво" в оградата на къща в Перущица.

Инцидентът е станал около 6.00 часа тази сутрин на кръстовище в града.

Неопитният шофьор не успял да овладее джипа, съобщава БНР, позовавайки се на пловдивската полиция.

Дрегерът отчел над 2 промила алкохол. За щастие няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по автомобила, оградата на къщата е съборена.

Шофьорът е задържан за 24 часа, по случая е образувано бързо производство. Назначени са му кръвни изследвания.