Откриха убита кошута край девинското село Стоманово

У бита кошута е намерена край село Стоманово, община Девин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Смолян. Сигналът до полицията за намереното диво животно в местността Ровенето е подаден от служител в Държавно горско стопанство (ДГС) – Михалково.

На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство за отстрел на дивеч без надлежно разрешително, допълват от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Директорът на ДГС – Михалково инж. Асен Иванов посочи, че сигналът до тях е подаден от председателя на ловната дружинка в село Стоманово. Служители на горското отиват на терен и извършват проверка, след което сигнализират до полицията. Според горските кошутата е била простреляна два-три дни по-рано, тъй като при намирането ѝ половината от тялото ѝ е било изядено от диви животни.

Все още не може да се каже кой е извършителят. Отдавна сме нямали такива случаи и това ни шокира, тъй като нашият район не се слави с бракониерски прояви, каза още инж. Иванов.