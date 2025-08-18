Свят

Путин получи всичко, което искаше

Путин не отстъпи и на милиметър от исканията си и явно успя да завърти главата на Тръмп

18 август 2025, 14:58
П утин не отстъпи и на милиметър от исканията си и явно успя да завърти главата на Тръмп, като на практика го привлече на своя страна, гласи унищожителната оценка на бившия германски посланик в Русия Рюдигер фон Фрич, съобщи Deutsche Welle.

Бившият посланик на Германия в Русия Рюдигер фон Фрич дава катастрофално слаба оценка на срещата в Аляска, която според него е била лошо подготвена. Пред АРД той казва, че резултатът не е изненадващ, като се има предвид какво е било поведението на Доналд Тръмп в последно време. Според Фрич, очакването е било, че т.нар. лидер на свободния свят ще се погрижи да бъде оказана подкрепа на жертвата на агресията. „Но стана ли това? Не, нищо подобно не се случи“, отговаря Фрич.

Не просто фантастичен удар, а нещо още по-голямо

В интервюто той казва още: „Онова, което можеше и трябваше да се очаква – сключването на примирие без предварителни условия – не бе постигнато. Нещо повече – на руския президент очевидно му се удаде не просто един фантастичен удар, с който обра голямо внимание и получи посрещане от Тръмп на червения килим. Той успя и в друго – да привлече повече или по-малко на своя страна и американския президент Тръмп“.

Според бившия посланик Фон Фрич, Путин е постигнал важен психологически успех – превръщайки Тръмп в свой агент, който сега прехвърля топката в полето на Зеленски и европейците. Оценката на Фон Фрич е, че от гледна точка на европейците, този резултат поставя Украйна в изключително лоша изходна ситуация. Дипломатът се пита дали Тръмп няма да е дори готов да упражни някакъв натиск в интерес на Путин или просто ще се измъкне, след като не успя да разреши проблема, като каже: „Аз се опитах, но украинците не искат да отстъпят земя, какво бих могъл да направя още?“.

Срещата беше лошо подготвена

Бившият руски посланик в Русия казва още, че Путин на практика не е отстъпил нито на милиметър от първоначалната си позиция, съдържаща максимални искания. Фрич цитира с тревога и едно, решаващо от негова гледна точка, изречение на Путин, който каза: „Тръмп и аз се споразумяхме и аз се надявам, че украинците и европейците няма да торпедират това сега“. Според германския дипломат това е илюстрация за това, че Тръмп е възприел повече или по-малко позициите на Путин.

Посланик Фон Фрич критикува в интервюто на АРД и лошата подготовка на срещата в Аляска, като обръща внимание на това, че Стив Уиткоф не е дипломат от кариерата, а бивш брокер на недвижими имоти. „Не бих искал да говоря лошо за един брокер на недвижими имоти, но като пенсиониран дипломат, аз не бих се впуснал в бизнеса с недвижими имоти и не бих се опитвал да продавам Айфеловата кула като първа сделка. От интервютата, които Уиткоф е дал, както и от следващи изявления, си личи, че руската страна е успяла отлично да му завърти главата“, казва още дипломатът.

Мислене в категориите на 19 век

В интервюто за АРД той коментира, че във външнополитическо отношение Доналд Тръмп явно мисли в категориите на 19 век – воден от разбирането, че големите играчи трябва някак да се разберат помежду си и да се договорят, а после да съобщят на по-малките къде им е мястото.

Бившият посланик в Русия твърди още пред АРД, че американската дипломация, за съжаление, междувременно се е влошила значително и че й липсва ясен анализ на това с кого има работа: „Американският външен министър казва: „Знам, че Путин иска мир“. Но Путин не иска мир, Путин иска победа. А ако иска мир, то само при радикални условия на подчинение, при които Украйна трябва да се предаде напълно. А след всичко, което беше казано и не беше казано след срещата, става ясно, че едната страна напълно е надделяла: руската“, казва в заключение дипломатът.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Путин Тръмп Рюдигер фон Фрич Русия Украйна Аляска Дипломация Външна политика Мир и война Критика
