Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Х елън Мирън заяви, че Джеймс Бонд трябва да бъде изигран от мъж, въпреки че самата тя е „голяма феминистка“, пише BBC.

В ново интервю за списание Saga носителката на Оскар каза: „Не можеш да имаш жена. Просто не става. Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се получава нещо съвсем различно.“

Следващият филм от шпионската поредица ще бъде продуциран от Amazon MGM Studios, а сценарият ще бъде написан от Стивън Найт, създателят на Peaky Blinders. Това ще бъде 26-ият филм от франчайза.

Американската продуцентска компания по-рано съобщи, че ще внесе „свеж поглед“ върху поредицата, като същевременно ще уважава „наследството“ на емблематичния персонаж.

80-годишната Хелън в момента участва заедно с бившия Бонд Пиърс Броснан в дългоочакваната филмова адаптация на книгата The Thursday Murder Club, където играе пенсиониран шпионин.

72-годишният Броснан също заяви пред списанието, че смята, че ролята на Бонд трябва да продължи да се изпълнява от мъжки актьор и е развълнуван да „видя изцяло нова енергия и живот в този герой“.

Броснан е участвал в четири филма за Бонд – от GoldenEye през 1995 г. до Die Another Day през 2002 г.

Хелън по-рано е споделяла, че концепцията за Джеймс Бонд е „родена от дълбок сексизъм“, но също така подчертава, че жените винаги са били „невероятно важна част“ от тайните служби.

Двамата актьори не са първите, които изразяват несъгласие с идеята жена да поеме ролята на Бонд.

По време на филмовия фестивал в Кан през май Хали Бери, която също участва в Die Another Day, каза: „През 2025 г. е модерно да се каже „О, тя трябва да е жена“. Но всъщност не знам дали това е правилното решение.“

Франчайзът за Джеймс Бонд беше собственост на семейство Броколи повече от 60 години, но тази година продуцентите Барбара Броколи и Майкъл Г. Уилсън продадоха творческия контрол на Amazon за 1 милиард долара.

Спекулациите за това кой ще се превъплъти в следващия Бонд вече се разпространяват широко – сред фаворитите се споменават британските актьори Арън Тейлър-Джонсън и Джеймс Нортън.

Все още няма обявена дата за излизане на следващия филм.

