МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

Предлаганите промени целят балансиране на учебните програми, заяви просветният министър Красимир Вълчев

Обновена преди 27 минути / 18 август 2025, 14:00
МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас
Източник: БТА

М инистерство на образованието предлага намаляване на часовете по чужд език от 18 на 16 часа в осми клас. Според просветния министър Красимир Вълчев така ще се запази възможността учениците в езиковите гимназии да се подготвят. Освен това МОН обмисля отпадане на Националното външно оценяване в 10 клас.

"Ние сме предложили промени в рамковите учебни планове. Имахме разговори с директори на езикови гимназии и много от тях смятат, че промените са полезни за езикови гимназии", коментира Красимир Вълчев в Стара Загора, цитиран от БНР.

Сачева предлага родители на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

В момента 18 от 35 часа в езикови гимназии са само по език, съответно учениците не учат история, физика, химия, биология.

"Опитваме се да премахнем това прекъсване в учебните планове. От друга страна сме предложили да не започват всички деца от нула, тоест да има възможност в осми клас да групират учениците в зависимост от нивото на владеене на езика“, посочи Вълчев.

Той отбеляза, че в момента голяма част от осмокласниците в езиковите гимназии "буквално почиват“ през половината учебна година, тъй като са изучавали английски език от ранна детска възраст. 

МОН предлага промени в НВО след 7 и 10 клас

Министърът посочи, че това, което предлага образователното министерство, е да се ограничи малко езиковото обучение, да има диференцирана възможност и да се облекчат програмите за профилирана подготовка, за да се освободи време за общообразователните дисциплини. 

В обсъждането на новата образователна структура са предвидени и други две дискусии, като едната от тях е за завършване на основното образование, каза още Красимир Вълчев. По думите му има много висока степен на съгласие, че то трябва да приключва по-късно.

Планират удължаване на основното образование в България

"Другото е за националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити, ако имаме по-къс гимназиален етап, стои въпросът трябва ли да има външно оценяване в десети клас", добави той.

В заключение Вълчев коментира, че основните предизвикателства са свързани именно с учебните програми и подобряването на резултатите, най-вече по математика и природни науки, но и по български език и функционална грамотност.

Това е свързано с учебните планове, оценяването и допълнителната подготовка и квалификация на учителите, но всяка една от тези теми е голяма сама по себе си, каза още министърът по време на посещението си в Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня“.

Източник: БНР, NOVA    
Вълчев МОН директори училища детски градини
Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

Признаци на дехидратация при кучетата

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Преди 5 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 8 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 8 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 5 часа

Олександър Сирски

Свят Преди 16 минути

Главнокомандващият Сирски съобщава за поражения на руските войски и пренасочване на части към Запорожие, след провален опит за настъпление край Степне и Новокостянтиновка

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

България Преди 18 минути

Жената била заблудена в телефонно обаждане, че разговаря с полицай и трябва да помогне в акция за залавяне на телефонни измамници

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Любопитно Преди 28 минути

Открийте любопитните професии и занимания на влиятелни държавни ръководители

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

България Преди 33 минути

Военните действат съвместно с МВР и горските служби, като над 100 души участват в овладяването на огъня в Пирин и Дебелец

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

България Преди 39 минути

Плевен на прага на бедствено положение: Кметът обещава бързи мерки за водоподаването и стартиране на сондажи, нови тръбопроводи и доставки на бутилирана вода

<p>Син убил баща си, прерязвайки сънната му артерия,&nbsp;отива в затвора</p>

България Преди 56 минути

Случаят е от 3 август 2023 година

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Любопитно Преди 56 минути

Това е концепция, която в момента съществува само в научнофантастичните филми

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Любопитно Преди 1 час

"Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се получава нещо съвсем различно“

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Свят Преди 1 час

„Не бих препоръчала на никого да се опитва да хване катерица с вируса“

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

България Преди 2 часа

Неопитният шофьор не успял да овладее джипа си рано тази сутрин. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени материални щети по автомобила и оградата на къщата

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 2 часа

Снимките се появяват четири години след като Аби Хензел се омъжи за съпруга си Джош Боулинг през 2021 г.

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

България Преди 2 часа

„ДПС – Ново начало” внася проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Свят Преди 2 часа

Ще се откаже ли от войната за окупираните територии срещу западните гаранции за сигурност или не

Бивша „Мис Вселена“ загина след инцидент с лос в Русия

Свят Преди 2 часа

Ксения Александрова е получила тежка черепно-мозъчна травма при катастрофата, станала през юли в Тверска област

Задържаха двама за пожара в "Седми километър" край Стара Загора

България Преди 2 часа

Огънят пламна около 15:00 ч. в неделя

