Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние

18 август 2025, 15:10
Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм
АТВ   
Източник: iStock

Ж ена на 38 години е в тежко състояние след инцидент с АТВ в троянското село Бели Осъм, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч, предаде кореспондент на БТА, Светломира Анастасова.

По първоначална информация вчера около 15:30 ч. жената се е движела с АТВ-то си по пътя зад лек автомобил, когато при изпреварване се е отворил предният капак и тя е загубила контрол над управлението. Последвал удар с леката кола, заради който 38-годишната жена паднала на пътя и АТВ-то я е наранило.

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на лекия автомобил са отрицателни.

По случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Източник: БТА/Светломира Анастасова    
