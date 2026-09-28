България и още три държави искат промяна на правилата за болестите по овцете и козите

Б ългария, Гърция, Румъния и Кипър обединяват усилията си за промяна на европейските правила за борба с болестите по овцете и козите.

Четирите държави ще поставят въпроса пред Европейската комисия. Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски в Брюксел, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

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Според него част от действащите разпоредби вече не отговарят на реалните условия и създават сериозни затруднения за стопаните. Затова България, Гърция, Румъния и Кипър ще поискат от Европейската комисия да предприеме спешни действия и да актуализира законодателството.

Искат европейски механизъм за обезщетяване

Сред предложенията е създаването на европейски механизъм за обезщетяване на загубите, които фермерите търпят заради ограничителните мерки при овладяването и ликвидирането на огнища на заболявания.

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Абровски посочи и необходимостта от провеждането на научни изследвания на европейско ниво за ваксинираните животни.

Целта е да бъде установено дали месото и млякото от ваксинирани животни могат безопасно да бъдат търгувани и на пазари извън Европейския съюз, без да бъдат налагани допълнителни ограничения.

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България с още две предложения

България ще постави пред европейските си партньори и още два въпроса.

Страната ни ще предложи създаването на специален европейски статут за подкрепа на розопроизводството.

София ще настоява и за продължаване на преходната национална помощ за тютюнопроизводителите.