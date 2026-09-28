Гърци идват в България за по-евтино гориво

В се повече шофьори от Северна Гърция идват в България, за да зареждат по-евтино гориво. Гръцки медии показват десетки автомобили с гръцка регистрация на бензиностанции у нас, а основната причина е голямата разлика в цените от двете страни на границата.

При безоловния бензин тя е около 50 евроцента на литър. Това означава, че при зареждане на 50-литров резервоар разликата достига приблизително 25 евро в полза на България.

Ново поскъпване на бензина в Гърция

На фона на високите цени в Гърция тази сметка е особено изгодна за хората, които живеят близо до границата и не трябва да пътуват дълго специално за зареждане.

Бензинът в Гърция остава скъп

В края на септември средната цена на безоловния бензин в Гърция е около 2,20 евро за литър, а дизелът се движи на сходни нива.

В някои островни райони бензинът надхвърля 2,40 евро за литър, а на места достига около 2,50 евро. Високите цени карат част от домакинствата да ограничават пътуванията си, докато шофьорите от Северна Гърция все по-често търсят по-евтино зареждане в съседни държави.

България е сред основните направления именно заради по-ниската цена на горивото и близостта до населените места в северната част на страната.

В Северна Македония икономията е още по-голяма

Сходна картина има и по границата със Северна Македония. Там ценовата разлика е още по-голяма и според гръцките медии едно зареждане на 50-литров резервоар може да излезе с около 30 - 35 евро по-евтино.

При сегашните цени на горивата това е достатъчна разлика, за да кара все повече жители на Северна Гърция да пълнят резервоарите си отвъд границата.