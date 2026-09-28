Защо новите руски дронове с реактивни двигатели са по-трудни за спиране

- Русия все по-често използва реактивни версии на „Шахед“ („Геран-3“, „Геран-4“, „Геран-5“) и „Бандерол“, които достигат до 300–650 км/ч и съкращават времето от въздушната тревога до удара.
- По-новите дронове имат по-голям обсег и бойни глави до 150 кг, както и по-сложни системи за насочване и защита от заглушаване; през август Русия е изстреляла около 2800 реактивни дрона спрямо около 350 през юни.
- Украйна отчита значително по-нисък процент на прехващане на тези цели и разработва специализирани дронове-прехващачи като LITAVR+ и Sting 2.0, както и други системи за противодействие на високоскоростната заплаха.
По-бързи, по-смъртоносни и по-трудни за сваляне, тези руски дронове с реактивни двигатели все по-често се изсипват над украинските градове. В резултат на това експлозиите се случват само моменти след обявяването на въздушна тревога, което прави живота на хората в Украйна още по-опасен.
През август 2026 г. Русия е изстреляла около 2800 дрона с реактивни двигатели в сравнение с приблизително 350 през юни. Ето какво ги прави много по-опасни и как Украйна реагира на тази заплаха.
- Какво представлява дронът от типа „Шахед“ с реактивен двигател?
Името до голяма степен обяснява всичко. Типичният дрон от типа „Шахед“, като първите два произведени в Русия модела „Геран“, базирани на оригиналните ирански дронове „Шахед“, използва витло и двигател с вътрешно горене. По-новите дронове имат реактивни двигатели, които им осигуряват значително по-висока скорост, както и подсилена конструкция, за да издържа на по-голямото тегло.
Разликата в скоростта е огромна. Типичният „Шахед“ лети с около 180 км/ч, докато тези руски безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели могат да развиват между 400 и 1000 км/ч в зависимост от модификацията. В резултат на това процентът на прехващане при този тип дронове е по-нисък.
Освен това цялостната им конструкция и системите за насочване са много по-сложни. Тези дронове разполагат с инфрачервени термокамери, системи за насочване с помощта на изкуствен интелект, антени за защита от заглушаване и радиомодеми за мрежова комуникация, които подобряват оперативните им възможности и им помагат да избегнат прехващане.
Иран е разработил реактивния „Шахед-238“, а Русия също е създала свои модели, макар че първоначалните разлики са били минимални. „Геран-3“ е първият основен вариант на дрон от типа „Шахед“ с реактивен двигател. Той е оборудван с китайски турбореактивен двигател Telefly JT80, развива скорост от 300 до 370 км/ч и има оперативен обсег до 1000 километра.
Оттогава Русия е разработила и други подобни и по-смъртоносни дронове с реактивни двигатели. Русия изстрелва „Геран-3“ от бази в близост до Украйна, наред с други високоскоростни безпилотни летателни апарати.
- Защо Русия премина към дронове с реактивни двигатели?
След като Украйна постигна процент на прехващане от около 90% или повече срещу по-старите дронове от типа „Шахед“, Русия започна да въвежда по-бързи варианти с реактивни двигатели.
Сега Русия може да поразява тилови позиции зад фронта и украински градове по-бързо и с по-голям разрушителен ефект. Безпилотните апарати с витлови двигатели все още се произвеждат в огромни количества и се използват предимно в граничните райони. Русия обаче все по-често използва дронове с реактивни двигатели за удари дълбоко в територията на Украйна.
- „Геран-4“, „Геран-5“ и „Бандерол“: Какво знаем за новите руски дронове?
Освен първоначалния „Геран-3“, има още три по-нови дрона.
- Дронът „Геран-4“
През 2026 г. украинското военно разузнаване (ГУР) разкри съществуването на дрона „Геран-4“, разработен с цел намаляване на процента на прехващане. Това не е напълно различен дрон от „Геран-3“, а значително модернизиран вариант, което е довело до прекратяване на производството на третия модел.
„Геран-3“ развива максимална скорост от около 370 км/ч и има няколко други модификации спрямо по-ранния витлов „Геран-2“. „Геран-4“ обаче достига максимална скорост от 500 км/ч и може да лети на височина 5000 метра. Първоначално оценките сочеха обсег от 500 км, но е установено, че „Геран-4“ може да измине около 960 километра.
ГУР е идентифицирало два турбореактивни двигателя китайско производство: Telefly LX-WP-160 с тяга 160 кг и Telefly TF-TJ2000A с тяга 200 кг.
Дронът може да носи различни бойни глави, например 50-килограмов осколъчно-фугасен или термобаричен заряд, както и 90-килограмова термобарична бойна глава.
Този дрон е използван широко срещу Киев, като дори е поразявал централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в центъра на града.
- Дронът „Геран-5“
„Геран-5“ представлява още по-голяма заплаха и е най-новият вариант. Според ГУР той има повече общо с иранския дрон „Карар“ и се отличава с характерен външен вид, прилича повече на крилата ракета, отколкото на типичен „Шахед“.
Той също е оборудван с китайски двигател Telefly TF-TJ2000A, който осигурява по-голяма тяга от двигателя на „Геран-3“. Освен китайски компоненти дронът използва и части от САЩ и Германия.
Размахът на крилата му достига 5,5 метра, а дължината, 6 метра. Управлява се чрез 12-канална система за сателитна навигация Comet, тракер, базиран на микрокомпютър Raspberry Pi, и 3G/4G модеми.
Според съобщенията обсегът му достига до 1000 км, може да носи бойна глава с тегло 90 кг и развива крейсерска скорост от 280-330 км/ч до 450-600 км/ч.
По данни на ГУР Русия произвежда около 3000 дрона „Геран-5“ и „Геран-4“ месечно.
- Ракетодронът „Бандерол“
S8000 „Бандерол“ е определян от ГУР като ракетодрон. Той може да бъде изстрелван от дронове „Орион“, от земята и от хеликоптери Ми-28Н.
Оборудван е с китайски турбореактивен двигател SW800Pro-A95, произведен от Swiwin, може да поразява цели на разстояние до 500 километра и развива максимална скорост от 650 км/ч.
В тях са открити чуждестранни компоненти от най-малко шест държави, САЩ, Япония, Китай, Южна Корея, Швейцария и Австралия.
Русия използва „Бандерол“ основно в южната част на Украйна, като Одеса редовно е подлагана на атаки. „Бандерол“ може да прави резки завои, а заради високата си скорост е изключително трудно да бъде открит и прехванат навреме.
Стандартен „Шахед“ срещу вариантите с реактивни двигатели
|Дрон
|Задвижване
|Скорост
|Обсег
|Бойна глава
|Стандартен дрон от типа „Шахед“ („Шахед“, „Геран-1“ и „Геран-2“)
|Витло
|180 км/ч крейсерска
|2500 км
|50-52 кг; при по-новите варианти до 90 кг
|„Геран-3“ (аналог на „Шахед-238“)
|Реактивен двигател
|300-370 км/ч
|До 1000 км
|50-90 кг
|„Геран-4“
|Реактивен двигател
|До 500 км/ч
|До 960 км
|50-90 кг
|„Геран-5“
|Реактивен двигател
|До 600 км/ч
|До 1000 км
|90 кг
|S8000 „Бандерол“
|Реактивен двигател
|До 650 км/ч
|До 500 км
|150 кг
По същество „Геран-4“, „Геран-5“ и „Бандерол“ са значително по-бързи и носят по-голям полезен товар, което означава, че могат да причинят по-големи щети заради по-високата скорост при удара.
Витлов „Шахед“ или „Геран“ може да разруши апартамент и да нанесе щети на съседните сгради. „Бандерол“ може да разруши цяла къща или няколко апартамента.
Например дрон „Бандерол“ е разрушил покрива на частен дом и е предизвикал пожари в съседни имоти в Одеса, а дрон „Геран-5“ е поразил жилищен блок в Чернигов, като е нанесъл щети на няколко жилища и е ранил най-малко 20 души.
- Възможности за прехващане: съществуващи и в процес на разработване
Тези дронове с реактивни двигатели представляват сериозно предизвикателство за украинската противовъздушна отбрана.
Само около 60% от тези дронове са прехващани, според полковник Юрий Игнат от украинските ВВС. Използваните при по-старите модели стандартни методи за прехващане не са подходящи за високоскоростни дронове.
В момента се разработват множество различни средства за прехващане, като четири от тях се изпитват. Вече има случаи на успешно прехващане на такива безпилотни апарати, а Володимир Зеленски заяви, че е постигнат пробив с украински произведен прехващач, който е свалил такъв дрон.
Украйна разработва решения с частни партньори в рамките на правителствена инициатива за възстановяване на по-висок процент на прехващане на дронове.
Тази година беше представен дронът-прехващач LITAVR+, предназначен за поразяване на цели с реактивни двигатели, и той вече е преминал изпитания.
Неправителствената организация за производство на дронове Wild Hornets разработва Sting 2.0 за поразяване на високоскоростни безпилотни апарати с реактивни двигатели.
Brave1 съобщи, че една от разработените от нея технологии е била използвана за поразяване на дронове „Бандерол“ на част от цената на самата ракета.
Въпреки това са необходими допълнително сътрудничество между частния и публичния сектор, както и партньорство с чуждестранни организации, за да се намали рискът за живота на украинците и да се създаде по-безопасно небе.