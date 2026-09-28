Защо новите руски дронове с реактивни двигатели са по-трудни за спиране

Русия все по-често използва реактивни версии на „Шахед“ („Геран-3“, „Геран-4“, „Геран-5“) и „Бандерол“, които достигат до 300–650 км/ч и съкращават времето от въздушната тревога до удара.

По-новите дронове имат по-голям обсег и бойни глави до 150 кг, както и по-сложни системи за насочване и защита от заглушаване; през август Русия е изстреляла около 2800 реактивни дрона спрямо около 350 през юни.

Украйна отчита значително по-нисък процент на прехващане на тези цели и разработва специализирани дронове-прехващачи като LITAVR+ и Sting 2.0, както и други системи за противодействие на високоскоростната заплаха.

По-бързи, по-смъртоносни и по-трудни за сваляне, тези руски дронове с реактивни двигатели все по-често се изсипват над украинските градове. В резултат на това експлозиите се случват само моменти след обявяването на въздушна тревога, което прави живота на хората в Украйна още по-опасен.

През август 2026 г. Русия е изстреляла около 2800 дрона с реактивни двигатели в сравнение с приблизително 350 през юни. Ето какво ги прави много по-опасни и как Украйна реагира на тази заплаха.

Какво представлява дронът от типа „Шахед“ с реактивен двигател?

Името до голяма степен обяснява всичко. Типичният дрон от типа „Шахед“, като първите два произведени в Русия модела „Геран“, базирани на оригиналните ирански дронове „Шахед“, използва витло и двигател с вътрешно горене. По-новите дронове имат реактивни двигатели, които им осигуряват значително по-висока скорост, както и подсилена конструкция, за да издържа на по-голямото тегло.

Разликата в скоростта е огромна. Типичният „Шахед“ лети с около 180 км/ч, докато тези руски безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели могат да развиват между 400 и 1000 км/ч в зависимост от модификацията. В резултат на това процентът на прехващане при този тип дронове е по-нисък.

Освен това цялостната им конструкция и системите за насочване са много по-сложни. Тези дронове разполагат с инфрачервени термокамери, системи за насочване с помощта на изкуствен интелект, антени за защита от заглушаване и радиомодеми за мрежова комуникация, които подобряват оперативните им възможности и им помагат да избегнат прехващане.

Иран е разработил реактивния „Шахед-238“, а Русия също е създала свои модели, макар че първоначалните разлики са били минимални. „Геран-3“ е първият основен вариант на дрон от типа „Шахед“ с реактивен двигател. Той е оборудван с китайски турбореактивен двигател Telefly JT80, развива скорост от 300 до 370 км/ч и има оперативен обсег до 1000 километра.

Оттогава Русия е разработила и други подобни и по-смъртоносни дронове с реактивни двигатели. Русия изстрелва „Геран-3“ от бази в близост до Украйна, наред с други високоскоростни безпилотни летателни апарати.

Защо Русия премина към дронове с реактивни двигатели?

След като Украйна постигна процент на прехващане от около 90% или повече срещу по-старите дронове от типа „Шахед“, Русия започна да въвежда по-бързи варианти с реактивни двигатели.

Сега Русия може да поразява тилови позиции зад фронта и украински градове по-бързо и с по-голям разрушителен ефект. Безпилотните апарати с витлови двигатели все още се произвеждат в огромни количества и се използват предимно в граничните райони. Русия обаче все по-често използва дронове с реактивни двигатели за удари дълбоко в територията на Украйна.

„Геран-4“, „Геран-5“ и „Бандерол“: Какво знаем за новите руски дронове?

Освен първоначалния „Геран-3“, има още три по-нови дрона.

Дронът „Геран-4“

През 2026 г. украинското военно разузнаване (ГУР) разкри съществуването на дрона „Геран-4“, разработен с цел намаляване на процента на прехващане. Това не е напълно различен дрон от „Геран-3“, а значително модернизиран вариант, което е довело до прекратяване на производството на третия модел.

„Геран-3“ развива максимална скорост от около 370 км/ч и има няколко други модификации спрямо по-ранния витлов „Геран-2“. „Геран-4“ обаче достига максимална скорост от 500 км/ч и може да лети на височина 5000 метра. Първоначално оценките сочеха обсег от 500 км, но е установено, че „Геран-4“ може да измине около 960 километра.

ГУР е идентифицирало два турбореактивни двигателя китайско производство: Telefly LX-WP-160 с тяга 160 кг и Telefly TF-TJ2000A с тяга 200 кг.

Дронът може да носи различни бойни глави, например 50-килограмов осколъчно-фугасен или термобаричен заряд, както и 90-килограмова термобарична бойна глава.

Този дрон е използван широко срещу Киев, като дори е поразявал централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в центъра на града.

Дронът „Геран-5“

„Геран-5“ представлява още по-голяма заплаха и е най-новият вариант. Според ГУР той има повече общо с иранския дрон „Карар“ и се отличава с характерен външен вид, прилича повече на крилата ракета, отколкото на типичен „Шахед“.

Той също е оборудван с китайски двигател Telefly TF-TJ2000A, който осигурява по-голяма тяга от двигателя на „Геран-3“. Освен китайски компоненти дронът използва и части от САЩ и Германия.

Размахът на крилата му достига 5,5 метра, а дължината, 6 метра. Управлява се чрез 12-канална система за сателитна навигация Comet, тракер, базиран на микрокомпютър Raspberry Pi, и 3G/4G модеми.

Според съобщенията обсегът му достига до 1000 км, може да носи бойна глава с тегло 90 кг и развива крейсерска скорост от 280-330 км/ч до 450-600 км/ч.

По данни на ГУР Русия произвежда около 3000 дрона „Геран-5“ и „Геран-4“ месечно.

Ракетодронът „Бандерол“

S8000 „Бандерол“ е определян от ГУР като ракетодрон. Той може да бъде изстрелван от дронове „Орион“, от земята и от хеликоптери Ми-28Н.

Оборудван е с китайски турбореактивен двигател SW800Pro-A95, произведен от Swiwin, може да поразява цели на разстояние до 500 километра и развива максимална скорост от 650 км/ч.

В тях са открити чуждестранни компоненти от най-малко шест държави, САЩ, Япония, Китай, Южна Корея, Швейцария и Австралия.

Русия използва „Бандерол“ основно в южната част на Украйна, като Одеса редовно е подлагана на атаки. „Бандерол“ може да прави резки завои, а заради високата си скорост е изключително трудно да бъде открит и прехванат навреме.

Стандартен „Шахед“ срещу вариантите с реактивни двигатели

Дрон Задвижване Скорост Обсег Бойна глава Стандартен дрон от типа „Шахед“ („Шахед“, „Геран-1“ и „Геран-2“) Витло 180 км/ч крейсерска 2500 км 50-52 кг; при по-новите варианти до 90 кг „Геран-3“ (аналог на „Шахед-238“) Реактивен двигател 300-370 км/ч До 1000 км 50-90 кг „Геран-4“ Реактивен двигател До 500 км/ч До 960 км 50-90 кг „Геран-5“ Реактивен двигател До 600 км/ч До 1000 км 90 кг S8000 „Бандерол“ Реактивен двигател До 650 км/ч До 500 км 150 кг

По същество „Геран-4“, „Геран-5“ и „Бандерол“ са значително по-бързи и носят по-голям полезен товар, което означава, че могат да причинят по-големи щети заради по-високата скорост при удара.

Витлов „Шахед“ или „Геран“ може да разруши апартамент и да нанесе щети на съседните сгради. „Бандерол“ може да разруши цяла къща или няколко апартамента.

Например дрон „Бандерол“ е разрушил покрива на частен дом и е предизвикал пожари в съседни имоти в Одеса, а дрон „Геран-5“ е поразил жилищен блок в Чернигов, като е нанесъл щети на няколко жилища и е ранил най-малко 20 души.

Възможности за прехващане: съществуващи и в процес на разработване

Тези дронове с реактивни двигатели представляват сериозно предизвикателство за украинската противовъздушна отбрана.

Само около 60% от тези дронове са прехващани, според полковник Юрий Игнат от украинските ВВС. Използваните при по-старите модели стандартни методи за прехващане не са подходящи за високоскоростни дронове.

В момента се разработват множество различни средства за прехващане, като четири от тях се изпитват. Вече има случаи на успешно прехващане на такива безпилотни апарати, а Володимир Зеленски заяви, че е постигнат пробив с украински произведен прехващач, който е свалил такъв дрон.

Украйна разработва решения с частни партньори в рамките на правителствена инициатива за възстановяване на по-висок процент на прехващане на дронове.

Тази година беше представен дронът-прехващач LITAVR+, предназначен за поразяване на цели с реактивни двигатели, и той вече е преминал изпитания.

Неправителствената организация за производство на дронове Wild Hornets разработва Sting 2.0 за поразяване на високоскоростни безпилотни апарати с реактивни двигатели.

Brave1 съобщи, че една от разработените от нея технологии е била използвана за поразяване на дронове „Бандерол“ на част от цената на самата ракета.

Въпреки това са необходими допълнително сътрудничество между частния и публичния сектор, както и партньорство с чуждестранни организации, за да се намали рискът за живота на украинците и да се създаде по-безопасно небе.