“Не всичко е чалга” с дует Гарсия

В новия вдъхновяващ епизод на The Voice Cast, ви срещаме с интересни гости за един дълбок, искрен и много емоционален разговор за музиката, изкуството, житейските обрати и вярата в собствените сили.

Разговорът започва с носталгичен и искрен спомен за времената, когато музикалните уроци са изисквали лични лишения, но инвестицията в изкуството винаги си е струвала. Вечните произведения на Вивалди и Моцарт, както и емблематичните имена от световната сцена като Мадона, Майкъл Джексън, Джордж Майкъл и Принс, остават неизменнно вдъхновение за поколения наред. Светослав възкликна: “Класиката си е класика”.

Един от ключовите моменти в епизода посветен на смелостта да промениш посоката и да се ребрандираш на сцената. Гостите споделят какво е усещането да поемеш по нов път, вдъхновени от испанския дух и името Garcia, както и ключовата роля на композитора Франки Мюлер в този процес.

В епизода стана дума и предизвикателствата на съвременния шоубизнес и трудностите, пред които се изправят артистите днес, когато „Земята се тресе от болка и катаклизми“, а музиката остава спасителен мост към по-високо ниво на осъзнатост. Гостите споделят и мъдростта, че най-мразените понякога са най-големите, но истинският показател за стойността на един артист остава реакцията на публиката.

Епизодът завършва с топъл и позитивен призив – да отделяме повече време за нещата, които обичаме, да се уважаваме, да вярваме в доброто и да мечтаем дръзко и смело. А към хейтърите отправят усмихнато пожелание да се научат да пишат позитивни коментари и да превърнат енергията си в лични постижения.



Не пропускайте да изгледате целия епизод на The Voice Cast с Мари-Никол, да подкрепите българската музика и да се потопите в позитивната енергия на разговора.