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Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Астрофизици засекоха за първи път директен радиосигнал от екзопланетата Бета Живописец b. Историческото откритие, направено с радиотелескопа MeerKAT, разкрива колосално магнитно поле и отваря нови хоризонти в търсенето на извънземен живот

26 септември 2026, 23:09
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Източник: Istock

Е кип от астрофизици засече радиосигнал, идващ от планета извън Слънчевата система, за първи път в научната история, сочат данни от ново сензационно изследване, пише New York Post.

Откритието е важна стъпка към разбирането на различните видове планети в дълбините на галактиката и към отговора на въпроса къде може да съществува живот.

Според все още нерецензирания научен труд, екипът от астрофизици от Харвард и Университета на Орегон в Юджийн е установил, че импулсите на сигнала най-вероятно са предизвикани от мощни полярни сияния на планетата Бета Живописец b (Beta Pictoris b).

Полярните сияния възникват, когато високоенергийни частици навлязат в атмосферата на планетата близо до нейните магнитни полюси и се сблъскат с газовите молекули или атоми.

Бета Живописец b е млада и масивна екзопланета – планета, разположена извън нашата Слънчева система – намираща се на около 64 светлинни години от Земята. Така нареченият „газов гигант“ е 12 пъти по-масивен от Юпитер.

Астрономите, водени от Кевин Ортис Себалос – астрофизик от Харвард-Смитсониън, използват радиотелескопната решетка MeerKAT, за да направят откритието. Съоръжението представлява мощен клъстер от 64 взаимосвързани антени, разположени в полупустинята Кару в Южна Африка.

След като изследователите потвърдили, че сигналът идва от самата планета, а не от нейната майчина звезда, те проследили произхода му до специфично аудио-радиоизлъчване.

Екипът изчислил, че силата на магнитното поле на планетата достига колосалните 1250 гауса – близо 291 пъти по-силно от това на Юпитер, което е едва 4,3 гауса.

Това е и първият случай в историята, в който се измерва магнитното поле на екзопланета. Магнитните полета служат като щит, който предпазва атмосферата на дадена планета от разрушаване.

Учените се надяват да приложат същия метод за изследване и на други гигантски екзопланети.

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