Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

М ъж на 51 години от Пловдив е починал след челен сблъсък между два автомобила на пътя Ловеч - Плевен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

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Инцидентът е станал около 16:30 ч. край разклона за село Слатина. Пострадалият първоначално е транспортиран към болнично заведение в Плевен, но състоянието му се е влошило критично по пътя и той е починал. При катастрофата са ранени още двама души - 76-годишен мъж и неговата 52-годишна дъщеря, които са настанени под медицинско наблюдение в болница.

Две коли се сблъскаха челно на пътя София - Варна, четирима са загинали

Това е петата жертва на пътнотранспортно произшествие за денонощието на територията на Ловешка област. По-рано през деня при тежък сблъсък между две насрещно движещи се коли загинаха четирима души на възраст между 23 и 43 години.