Президентските избори в Сърбия вероятно ще са на 13 декември

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Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич

13 декември се очертава като най-сериозно обсъжданата дата за провеждането на президентските избори в Сърбия. Това съобщава Центърът за местно самоуправление (CLS), цитиран от сръбски медии.

Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич

CLS: Predsednički izbori verovatno 13. decembra https://t.co/Pz2BidWENc — Danas (@OnlineDanas) September 28, 2026

Според организацията все още са възможни различни сценарии. Ако бъде избрана датата 13 декември, президентските избори ще бъдат насрочени след приключването на предсрочния парламентарен вот на 25 октомври, а предизборната кампания няма да продължи повече от 30 дни.

Точната дата предстои да бъде определена. Самият Александър Вучич заяви при подаването на оставката си, че президентските избори трябва да се проведат до края на декември.

Вучич подаде оставка

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия на 27 септември, няколко месеца преди края на мандата си. Той обяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин.

След оставката му председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич пое функциите на държавен глава. Тя ще изпълнява длъжността до избора на нов президент.

Вучич напуска президентския пост, за да се включи в кампанията за парламентарните избори на 25 октомври. Сръбската прогресивна партия обяви, че той ще оглави нейната листа, а самият Вучич заяви, че се очаква да бъде номиниран за премиер, ако формацията спечели парламентарния вот.

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Парламентарните избори са на 25 октомври

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия са насрочени за 25 октомври. Президентът Вучич разпусна парламента на 9 септември и насрочи вота повече от година преди редовния му срок.

До предсрочните избори се стигна след продължили месеци протести, водени основно от студенти. Те започнаха след срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, а един човек беше тежко ранен.

Трагедията предизвика масови демонстрации в страната. Протестиращите поставиха редица искания, сред които пълно разследване на обстоятелствата около инцидента и политическа отговорност. Студентското движение впоследствие поиска и предсрочни парламентарни избори.

Какво предстои

След парламентарния вот на 25 октомври ще започне процедурата по определяне на датата за президентските избори. Центърът за местно самоуправление посочва 13 декември като най-сериозно обсъждан вариант, но подчертава, че окончателното решение все още не е взето.

Съгласно обявената от Вучич информация президентските избори трябва да се проведат до края на декември. Това означава, че вотът за държавен глава ще се състои в кратък период след парламентарните избори.