Свят

Президентските избори в Сърбия вероятно ще са на 13 декември

Вотът се очаква да бъде насрочен след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 13:19
Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност

Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност
Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич

Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич
„Готови сме за Апокалипсис“: Иран отправи тежко предупреждение към САЩ

„Готови сме за Апокалипсис“: Иран отправи тежко предупреждение към САЩ
Вучич пред CNN: Румен Радев също стана премиер след президентството

Вучич пред CNN: Румен Радев също стана премиер след президентството
Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ

Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ
Сръбският президент ще се оттегли, за да стане премиер по модел, напомнящ за Путин

Сръбският президент ще се оттегли, за да стане премиер по модел, напомнящ за Путин
Есента показва характер: Слънце, облаци и силен вятър в неделя

Есента показва характер: Слънце, облаци и силен вятър в неделя
Тръмп отхвърли предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток

Тръмп отхвърли предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток

13 декември се очертава като най-сериозно обсъжданата дата за провеждането на президентските избори в Сърбия. Това съобщава Центърът за местно самоуправление (CLS), цитиран от сръбски медии.

Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич

Според организацията все още са възможни различни сценарии. Ако бъде избрана датата 13 декември, президентските избори ще бъдат насрочени след приключването на предсрочния парламентарен вот на 25 октомври, а предизборната кампания няма да продължи повече от 30 дни.

Точната дата предстои да бъде определена. Самият Александър Вучич заяви при подаването на оставката си, че президентските избори трябва да се проведат до края на декември.

  • Вучич подаде оставка

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия на 27 септември, няколко месеца преди края на мандата си. Той обяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин.

След оставката му председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич пое функциите на държавен глава. Тя ще изпълнява длъжността до избора на нов президент.

Вучич напуска президентския пост, за да се включи в кампанията за парламентарните избори на 25 октомври. Сръбската прогресивна партия обяви, че той ще оглави нейната листа, а самият Вучич заяви, че се очаква да бъде номиниран за премиер, ако формацията спечели парламентарния вот.

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

  • Парламентарните избори са на 25 октомври

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия са насрочени за 25 октомври. Президентът Вучич разпусна парламента на 9 септември и насрочи вота повече от година преди редовния му срок.

До предсрочните избори се стигна след продължили месеци протести, водени основно от студенти. Те започнаха след срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, а един човек беше тежко ранен.

Трагедията предизвика масови демонстрации в страната. Протестиращите поставиха редица искания, сред които пълно разследване на обстоятелствата около инцидента и политическа отговорност. Студентското движение впоследствие поиска и предсрочни парламентарни избори.

  • Какво предстои

След парламентарния вот на 25 октомври ще започне процедурата по определяне на датата за президентските избори. Центърът за местно самоуправление посочва 13 декември като най-сериозно обсъждан вариант, но подчертава, че окончателното решение все още не е взето.

Съгласно обявената от Вучич информация президентските избори трябва да се проведат до края на декември. Това означава, че вотът за държавен глава ще се състои в кратък период след парламентарните избори.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Студът не разболява, пазете се от „добри“ съседи с хрема

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Студът не разболява, пазете се от „добри“ съседи с хрема

Свидетел: Главният секретар на МВР не е знаел за ареста на Бойко Борисов

Свидетел: Главният секретар на МВР не е знаел за ареста на Бойко Борисов

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Bosch предупреждава: Животът на автомобила все повече се скъсява

Bosch предупреждава: Животът на автомобила все повече се скъсява

carmarket.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 1 ден
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 1 ден
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Лос Анджелис и тайната на скритите петролни кладенци

Свят Преди 23 минути

Повечето хора свързват Лос Анджелис с представите за плажове, палми и холивудски звезди. Малцина обаче знаят, че той се намира в един от най-големите региони за добив на петрол в САЩ

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Свят Преди 1 час

Кои ще са следващите номинирани участници?

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Любопитно Преди 1 час

Добавянето на по-голямо количество от един определен вид храна към вашата диета може да подобри както здравето на сърцето, така и талията ви, според ново проучване

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

Свят Преди 2 часа

Майк Тайсън и висши американски чиновници уважиха тържеството в Ню Йорк, а Доналд Тръмп предпочете колежански мач. Вижте подробностите за най-обсъждания брак на уикенда

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

Свят Преди 2 часа

Путин вече е в учебниците по история

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

Парите ни Преди 2 часа

Потребителите ще намират тестове, предупреждения за рискове и разяснения за инвестиции, застраховане и пенсионно осигуряване

Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Свят Преди 2 часа

Подразделението на майор Роберт Бровди използва дронове, системата „Делта“ и анализ на бойното поле в реално време

ЕС изготвя пътни карти за присъединяването на четири страни

ЕС изготвя пътни карти за присъединяването на четири страни

Свят Преди 2 часа

Урсула фон дер Лайен обеща целенасочена подкрепа за държавите кандидатки, „които са постигнали най-голям напредък“

<p>Рязко застудяване и &bdquo;завръщане на лятото&ldquo;: Какво време ни очаква през октомври</p>

От -5 до 27 градуса през октомври: Чакаме слани и първия сняг в планините

България Преди 2 часа

Октомври е типичен есенен месец. Средните денонощни температури се понижават чувствително през месеца. Сутрините са студени и мъглата става все по-характерно явление. Зачестяват нахлуванията на студени въздушни маси и при изясняване се образуват слани

Опасна ескалация: За какво спорят Гърция и Турция

Опасна ескалация: За какво спорят Гърция и Турция

Свят Преди 2 часа

Гърция и Турция се обвиняват взаимно за нарастващото напрежение между двете страни. Става дума за териториални води, претенции за собственост и влияние в Средиземно море

Майките срещу AI: Нов кошмар надвисна над бъдещето на децата ни

Майките срещу AI: Нов кошмар надвисна над бъдещето на децата ни

Свят Преди 3 часа

Опасенията, че суперинтелигентните машини биха могли в крайна сметка да представляват екзистенциален риск за човечеството, които дълго време бяха тема на дискусия в Силициевата долина и в средите на ИИ, през последните месеци станаха масови

Опасната заблуда за стареенето: Как да се предпазим от една тиха, но фатална болест

Опасната заблуда за стареенето: Как да се предпазим от една тиха, но фатална болест

Любопитно Преди 3 часа

Клинично класифицирана като „тиха болест“, остеопорозата се развива без болка или физически предупреждения, докато костната плътност намалява. Често първият признак за наличието ѝ е фрактура, причинена от незначително падане или дори при извършване на рутинна дейност

По-гъвкава работа за родители: Какви мерки обсъжда социалното министерство

По-гъвкава работа за родители: Какви мерки обсъжда социалното министерство

България Преди 3 часа

Наталия Ефремова обърна внимание и на обезлюдяването на части от страната

Свалиха имунитета на унгарския премиер Петер Мадяр заради хвърлен телефон в Дунав

Свалиха имунитета на унгарския премиер Петер Мадяр заради хвърлен телефон в Дунав

Свят Преди 3 часа

Решението беше взето с 139 гласа „за“, без нито един „против“ и без въздържали се

Кола беше затисната между тролей и камион при катастрофа в София

Кола беше затисната между тролей и камион при катастрофа в София

България Преди 3 часа

Инцидентът блокира движението по бул. „Иван Гешов“

Гърци идват в България за по-евтино гориво

Гърци идват в България за по-евтино гориво

Парите ни Преди 3 часа

Разликата при безоловния бензин е около 50 цента на литър

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

Тейлър Суифт и Дакота Джонсън с еднакви обеци под 100 долара? Ето къде си заслужава да инвестирате!

Edna.bg

Рициновото масло: Още една мода или ключ към по-доброто „аз"?

Edna.bg

Локализираха пожара край Сливен след активирането на BG-Alert

Nova.bg

До 1000 евро глоба за чужда домашна ракия в хладилника ни?

Nova.bg