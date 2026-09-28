Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност

- Пороите и бурите са причинили наводнения и свлачища, при които в Индия са загинали 56 души, а 46 са ранени; над 1000 къщи са повредени.
- В Непал жертвите са 14, а 11 души са в неизвестност; властите предупредиха за нови внезапни наводнения в 49 района, докато нивата на големите реки продължават да се покачват.
- Бедствието прекъсна електрозахранването и телекомуникациите в части от Непал, а отделно 10 местни работници са в неизвестност след лавина, затрупала базов лагер край връх Химлунг Химал.
Major avalanche incident in Nepal; base camp struck; massive devastation at Himlung Himal base camp; camp located in Nepal's Manang district; 10 mountaineers and staff missing. pic.twitter.com/oTXhKkMJxS— VIRAL VOLT (@ViralVolT1) September 27, 2026
Пороите и бурите причиниха наводнения и свлачища, при които в Индия загинаха 56 души, а в Непал жертвите са 14, като още 11 души са в неизвестност. Властите в Непал предупредиха в неделя, че са възможни нови внезапни наводнения.
В северния индийски щат Утар Прадеш са паднали 66,5 мм дъжд между 25 септември и сутринта на 27 септември, при нормални за този период 7,6 мм, съобщи в неделя комисарят по въпросите на бедствията в щата Хришикеш Бхаскар Яшод.
Властите провеждат спасителни операции в наводнените райони и раздават помощи, а на служителите е наредено да оценят щетите по земеделските култури и да осигурят компенсации.
Освен 56-те жертви, 46 души са ранени, а повече от 1000 къщи са повредени.
Опустошителни наводнения и свлачища взеха десетки жертви в Индия и Непал
Непалските власти предупредиха за възможни внезапни наводнения в 49 от общо 77-те района на страната, като повече от половината са изправени пред висок риск от наводнения или поройни наводнения, тъй като нивата на водата в големите реки и притоците им продължават да се покачват.
Шанти Махат, говорител на Националната служба за намаляване на риска от бедствия и управление на бедствията, заяви, че районите Расува и Нувакот, които бяха засегнати от смъртоносните наводнения миналия месец, при които загинаха повече от 1450 души, а хиляди все още са в неизвестност, трябва да останат „нащрек“, но към момента не се считат за райони с висок риск.
Huge mountainside collapse in Manang has sent debris rushing toward the Marsyangdi River, raising fears of a potentially destructive mud flood downstream in Nepal pic.twitter.com/9SKcMzsoNp— Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026
Електрозахранването е напълно прекъснато в районите Мананг, Мустанг, Миягди и Баглунг, като властите работят за възстановяването му, съобщиха представители на енергийното министерство.
A house collapsed within seconds as flash floods hits Nepal pic.twitter.com/1pKoUXurHn— Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026
Придошлите води на река Рахуганга са повредили съоръженията и кулите на електропреносната мрежа на водноелектрическа централа с мощност 40 мегавата, съобщи министърът на водните ресурси и енергетиката Бираж Бхакта Шреста.
В Индия Централната комисия по водите съобщи, че данните от 30 станции за мониторинг на реките в седем щата показват „тежка ситуация“.
Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава, появи се и нова заплаха
Няколко големи реки, сред които Ганг, Гандак, Коси, Багмати и Нармада, са над опасните нива.
Наводненията и свлачищата нарушиха и телекомуникациите в части от Непал, след като бяха повредени оптични влакна и електрозахранването, съобщи министърът на комуникациите Бикрам Тимилсина.
An entire mountain collapsed into the Kaligandaki River in Nepal pic.twitter.com/hlE6BVQ5FF— Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026
При отделен инцидент в Непал 10 местни работници са в неизвестност, след като лавина затрупа базовия лагер на 7126-метровия връх Химлунг Химал в северния район Мананг, съобщиха представители на туристическите власти.
Работниците са подготвяли палатки за чуждестранни алпинисти, които не са се намирали в лагера, когато е паднала лавината.
A massive landslide has struck Nepal and the footage is hard to believe— Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026
It looks like an entire mountain collapsed in seconds pic.twitter.com/P3vUPZMj6X