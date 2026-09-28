Свят

Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност

Порои и свлачища засегнаха редица райони, а властите в Непал предупредиха за нови внезапни наводнения

28 септември 2026, 14:12
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  • Пороите и бурите са причинили наводнения и свлачища, при които в Индия са загинали 56 души, а 46 са ранени; над 1000 къщи са повредени.
  • В Непал жертвите са 14, а 11 души са в неизвестност; властите предупредиха за нови внезапни наводнения в 49 района, докато нивата на големите реки продължават да се покачват.
  • Бедствието прекъсна електрозахранването и телекомуникациите в части от Непал, а отделно 10 местни работници са в неизвестност след лавина, затрупала базов лагер край връх Химлунг Химал.

Пороите и бурите причиниха наводнения и свлачища, при които в Индия загинаха 56 души, а в Непал жертвите са 14, като още 11 души са в неизвестност. Властите в Непал предупредиха в неделя, че са възможни нови внезапни наводнения.

В северния индийски щат Утар Прадеш са паднали 66,5 мм дъжд между 25 септември и сутринта на 27 септември, при нормални за този период 7,6 мм, съобщи в неделя комисарят по въпросите на бедствията в щата Хришикеш Бхаскар Яшод.

Властите провеждат спасителни операции в наводнените райони и раздават помощи, а на служителите е наредено да оценят щетите по земеделските култури и да осигурят компенсации.

Освен 56-те жертви, 46 души са ранени, а повече от 1000 къщи са повредени.

Опустошителни наводнения и свлачища взеха десетки жертви в Индия и Непал

Непалските власти предупредиха за възможни внезапни наводнения в 49 от общо 77-те района на страната, като повече от половината са изправени пред висок риск от наводнения или поройни наводнения, тъй като нивата на водата в големите реки и притоците им продължават да се покачват.

Шанти Махат, говорител на Националната служба за намаляване на риска от бедствия и управление на бедствията, заяви, че районите Расува и Нувакот, които бяха засегнати от смъртоносните наводнения миналия месец, при които загинаха повече от 1450 души, а хиляди все още са в неизвестност, трябва да останат „нащрек“, но към момента не се считат за райони с висок риск.

Електрозахранването е напълно прекъснато в районите Мананг, Мустанг, Миягди и Баглунг, като властите работят за възстановяването му, съобщиха представители на енергийното министерство.

Придошлите води на река Рахуганга са повредили съоръженията и кулите на електропреносната мрежа на водноелектрическа централа с мощност 40 мегавата, съобщи министърът на водните ресурси и енергетиката Бираж Бхакта Шреста.

В Индия Централната комисия по водите съобщи, че данните от 30 станции за мониторинг на реките в седем щата показват „тежка ситуация“.

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава, появи се и нова заплаха

Няколко големи реки, сред които Ганг, Гандак, Коси, Багмати и Нармада, са над опасните нива.

Наводненията и свлачищата нарушиха и телекомуникациите в части от Непал, след като бяха повредени оптични влакна и електрозахранването, съобщи министърът на комуникациите Бикрам Тимилсина.

При отделен инцидент в Непал 10 местни работници са в неизвестност, след като лавина затрупа базовия лагер на 7126-метровия връх Химлунг Химал в северния район Мананг, съобщиха представители на туристическите власти.

Работниците са подготвяли палатки за чуждестранни алпинисти, които не са се намирали в лагера, когато е паднала лавината.

Източник: Reuters    
Наводнения Свлачища Индия Непал Природно бедствие Жертви Проливни дъждове Спасителни операции Лавина Прекъснато електричество
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