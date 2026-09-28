Камион се запали на АМ „Тракия”, движението в посока София е ограничено

В ременно е ограничено движението в активната лента на автомагистрала „Тракия“ при 185-ия километър в посока София заради запален камион. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Тир скъса мантинелата на АМ „Тракия“, движението към София е затруднено

Към момента преминаването на автомобилите в участъка се осъществява само през изпреварващата лента. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

От АПИ призовават водачите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост в района на инцидента.

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

През изминалите 24 часа в страната са станали 19 тежки катастрофи, при които са загинали трима души и са ранени 26, съобщиха по-рано от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София леките пътнотранспортни произшествия са 16, а тежките две, при които са ранени трима души.

От началото на септември тежките катастрофи са 619, при които са загинали 45 души, а 770 са ранени.