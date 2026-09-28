Шаманът от сектата край Калофер: Разследват дали негови последователи са прехвърляли коли и имущество

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Н ови подробности около специализираната операция на ДАНС и ОДМВР-Пловдив, при която беше задържан испански гражданин, представящ се за шаман. Разследването е свързано с общност, която от години е действала в района на Калофер и е организирала ритуали в местността Бялата река.

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По първоначални данни испанецът живее от дълго време в България, като около него се е формирала група от последователи. Разследващите проверяват твърдения, че върху част от хората е било упражнявано психологическо въздействие и че по време на ритуалите са използвани психоактивни вещества, съобщи NOVA.

До момента като свидетели са разпитани 14 български граждани. По информация от района сред посетителите на общността е имало и много чужденци.

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Проверяват финансирането на групата

Разследването трябва да установи и как са били финансирани дейностите на групата.

Проверява се дали нейни последователи са били принуждавани да предоставят пари, автомобили или друго имущество. На този етап тези обстоятелства се изясняват и няма установени данни, че подобни действия представляват извършени престъпления.

Организацията е била регистрирана като неправителствена през 2012 г. и е функционирала открито в продължение на години.

При претърсванията е открито помещение в стопански постройки, за което се предполага, че е било използвано за провеждането на ритуалите.

Иззети са 35 саксии със специфичен вид кактус, както и бутилки с тъмна течност и гъби. Предстои експертизи да установят дали и какви психоактивни вещества съдържат намерените материали.

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Испанецът е обвинен за наркотици

От Окръжната прокуратура съобщиха, че на испанския гражданин е повдигнато обвинение за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Очаква се прокуратурата да поиска от съда той да остане за постоянно в ареста.

По повод случая беше уточнено, че в оповестената до момента от ДАНС информация няма данни за противодържавна дейност.

Към момента наказателното производство е свързано с държането на наркотични вещества.

Службите разполагат с информация и за други групи на територията на страната, за които има данни, че развиват сходна дейност. Работата по установяването им продължава.

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Как започна акцията

Вчера агенти на ДАНС и служители на ОДМВР-Пловдив проведоха операция срещу група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, който впоследствие беше привлечен като обвиняем.

Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС. Според нея мъжът е формирал в България група от последователи, която е била подлагана на въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

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По данни на службата лидерът се е представял за единствен посредник на „висши духове“ и носител на древно духовно знание.

Според информацията на ДАНС той е използвал това, за да въздейства върху последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции.