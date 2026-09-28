Какво знаем за „терористичния“ инцидент край базата на Кралските военновъздушни сили, използвана във войната с Иран

Петима мъже са арестувани край RAF Феърфорд в Южна Англия, след като жители подали сигнал за три подозрителни превозни средства; разследването вече се води от британските антитерористични служби.

Първоначално задържаните са заподозрени в нарушения на Закона за експлозивите, а впоследствие и в подготовка на терористичен акт; районът е отцепен, а жители на близкото село са били евакуирани като предпазна мярка.

RAF Феърфорд се използва от американските ВВС и е участвала в операции срещу Иран; засега няма данни за връзка на петимата с Техеран, а британският министър на отбраната определя подобни спекулации като безотговорни.

Най-малко петима мъже бяха арестувани в неделя сутринта по подозрение в „подготовка на терористичен акт“ край база на британските Кралски военновъздушни сили (RAF) в Южна Англия.

Въоръжени полицаи са арестували групата, след като жители са подали сигнали на спешните служби за три „подозрителни превозни средства, които изглеждали, че се движат към авиобазата“, съобщи лондонската столична полиция.

„Отделът за борба с тероризма вече може да потвърди, че ръководи разследването на инцидент, случил се през нощта край RAF Феърфорд в Глостършър“, добавиха от полицията.

Британският министър-председател Анди Бърнам определи инцидента като „изключително тревожен“ и заяви, че правителството му ще предприеме „всички необходими мерки“, за да защити обществото.

Ето какво знаем за инцидента:

Какво представлява RAF Феърфорд?

Разположена в графство Глостършър, RAF Феърфорд е британска военна база, в която е разположено 501-вото авиокрило за бойна поддръжка на Военновъздушните сили на САЩ.

Тя е една от 12-те американски бази във Великобритания, сред които RAF Лейкънхийт, където е разположена най-голямата американска военна групировка във Великобритания, и RAF Милдънхол, която подпомага операции по дозареждане във въздуха и глобални военни операции.

Базата във Феърфорд е използвана и от американските сили по време на атаките им срещу Иран на фона на продължаващия конфликт, когато оттам са били разположени бомбардировачи B-1 и B-2.

През март тогавашният британски премиер Киър Стармър разреши „отбранителни“ американски действия срещу ирански ракетни обекти от две британски бази, Феърфорд и Диего Гарсия в британската територия в Индийския океан.

At least five men were arrested on Sunday morning on suspicion of the “preparation of a terrorist act” near British Royal Air Force (RAF), a base used by the US.



Here’s what we know about the incident: https://t.co/2Fofb8LuRl pic.twitter.com/f7h2V7hqOX — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 28, 2026

Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ

Какво се случи?

В неделя полицията в Глостършър съобщи, че в 00:45 часа местно време (23:45 часа по Гринуич в събота) е получила сигнал за „три подозрителни превозни средства“, движещи се към базата.

Кадри, заснети от въздуха и излъчени по телевизията, показаха робот за обезвреждане на бомби, който се движи около микробусите. Два от тях са били с отворени задни врати.

Полицията заяви, че смята, че инцидентът е „локализиран“, и е поставила кордон с радиус 400 метра.

Жителка, подала сигнал на телефон 999, разказа пред BBC Radio 4 при условие за анонимност, че се е прибрала в близкото село Уелфорд и установила, че алеята към дома ѝ е блокирана. Тя видяла „голяма група мъже с качулки и маски“.

„Когато ме видяха, те хукнаха пред мен, някои към полето, а други към съседното село Кемпсфорд. Тогава осъзнах, че се случва нещо изключително необичайно“, добави тя.

Жената разказала на BBC, че се е обадила на полицията на Министерството на отбраната в авиобазата, но никой не отговорил. След като подала сигнал на 999 в 01:36 часа британско лятно време (00:36 GMT), тя заяви: „В рамките на 10 минути селото беше пълно с въоръжени полицаи“.

„Абсолютно съм потресена, че се наложи аз, като обикновен гражданин, да видя и да съобщя за това“, каза тя.

На около 85 домакинства в близкото село Уелфорд е било препоръчано да се евакуират. Жителите също така разказаха за „засилено напрежение“ в района през последните седмици, както и за чести полицейски патрули.

The subtle clues that suggest Iran is behind 'bomb plot' on RAF base https://t.co/hr839wFoAk — Daily Mail (@DailyMail) September 28, 2026

Сериозен инцидент в село край база на Кралските военновъздушни сили

Какво знаем за арестуваните?

Не се знае много за петимата мъже, арестувани във връзка с инцидента.

Полицията в Глостършър съобщи, че първоначално мъжете са били арестувани по подозрение в нарушения на Закона за експлозивите.

Впоследствие обаче те са били арестувани по подозрение в „подготовка на терористичен акт“, съобщи столичната полиция.

Мъжете остават в ареста, а полицията не е съобщила къде са задържани.

На въпрос дали полицията издирва още заподозрени във връзка с инцидента временно изпълняващата длъжността главен полицейски комисар на Глостършър Маги Блайт заяви, че смята, че ситуацията е „локализирана“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че заподозрените са „искали да нанесат големи щети“ на авиобазата.

„Наблюдавахме ги дълго време и ги заловихме“, каза той и добави, че САЩ и Великобритания са работили заедно по случая.

Роб Гайст Пинфолд, преподавател по международна сигурност в Кингс Колидж Лондон, обясни, че съгласно британското законодателство самоличността на мъжете няма да бъде разкрита, освен ако срещу тях не бъдат повдигнати обвинения.

„Не знаем нищо за това дали са британски граждани или например чужди граждани. Не знаем и какво е имало в онези микробуси“, заяви Пинфолд пред Al Jazeera .

„Изявлението на Тръмп предполага, че тези мъже също са били обект на разследване. Така че не знаем доколко това е просто случай, при който член на обществото е забелязал нещо подозрително, което изглежда доста непрофесионално, или става дума за някакъв добре планиран, но зле изпълнен опит да бъдат нанесени щети във Феърфорд“, добави той.

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Има ли връзка с Иран?

Все още не е ясно дали заподозрените са свързани с Иран.

Техеран вече е заявявал, че ще атакува американски военни бази, от които са били извършени нападения срещу Иран.

От 28 февруари, когато САЩ и Израел за първи път започнаха ударите по Иран, Техеран е атакувал множество военни бази в Персийския залив и по-широкия регион на Близкия изток, включително в Катар, Бахрейн, Йордания, Саудитска Арабия, Кувейт, Ирак, Оман и Обединените арабски емирства.

В началото на март безпилотен боеприпас също порази база на RAF в Кипър, където властите заявиха, че са били прехванати и ирански дронове, насочени към базата.

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви в неделя, че е разговарял с министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и че Великобритания „работи в тясно сътрудничество с американските си приятели“.

На въпрос дали Иран е замесен, той заяви, че би било „безотговорно да се спекулира“.