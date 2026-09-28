Случаят "Петрохан": Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си

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Я ни Макулев, бащата на 15-годишното момче, убито в кемпер под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си. Близките не приемат данните, изнесени от прокуратурата. Според семейството последната информация противоречи на първоначалните експертизи.

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Семейството ще поиска ново вземане и изследване на останалия ДНК материал, както и разпит на всички лица, присъствали при аутопсиите. Това става ясно от становище на Яни Макулев, разпространено след последните данни на прокуратурата.

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Какво обяви прокуратурата

На 14 септември прокуратурата представи нови резултати от разследването по случая „Петрохан - Околчица“. Според тях тримата, чиито тела бяха открити в кемпер под връх Околчица, са починали от огнестрелни наранявания.

При 15-годишното момче е установено входно огнестрелно нараняване от упор в лявата слепоочна област. При Николай Златков е установено сляпо огнестрелно нараняване в челната област, а при Ивайло Калушев - изстрел от упор в устната кухина.

Според представените балистични данни изстрелите са произведени от Ивайло Калушев. Разследващите заявиха, че към този момент не са открили данни за намеса на трето лице при смъртта на тримата.

Именно част от тези заключения са оспорени от близките на 15-годишното момче.

Как започна случаят „Петрохан - Околчица“

Разследването започна през февруари 2026 г. На 2 февруари в района на хижа „Петрохан“ беше открита изгоряла постройка, в която бяха намерени телата на трима мъже - Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Шест дни по-късно, на 8 февруари, в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер. В него бяха намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев. Така общият брой на жертвите по двата случая достигна шест.

По разследването са назначени множество съдебномедицински, балистични и други експертизи. Прокуратурата съобщи, че проверките по двата случая продължават, като целта е да бъдат изяснени всички обстоятелства около смъртта на шестимата.

Спор около експертизите

Още през февруари прокуратурата представи данни от първоначалните експертизи. Тогава беше съобщено, че по ръцете на Ивайло Калушев са открити множество барутни частици, както и по дланите на Николай Златков. При 15-годишното момче такива частици не са установени.

Впоследствие по делото бяха изготвени и допълнителни експертизи. През август прокуратурата съобщи, че е готова комплексна експертиза, разглеждаща съдебнопсихологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти на случая. Документът е от 157 страници и е изготвен от четирима вещи лица.

Протест пред Съдебната палата

Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедиите край хижа „Петрохан“ и връх Околчица. Демонстрацията ще се проведе пред Съдебната палата в София и е под надслов „НЕ на ВАНДАЛИЗМА“, предаде NOVA.

Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване.

Те се обявят и против унищожаването на паметната плоча на „Петрохан”, което определят като опит за гавра с паметта на жертвите и тормоз над близките им.