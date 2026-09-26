Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси

Г рандиозният сблъсък между колежанските отбори на Тексас и Тенеси получи допълнителна доза блясък и пищност.

Докато президентът Доналд Тръмп пристигаше в Ноксвил за двубоя между фаворитите от „Лонгхорнс“ и намиращия се под №14 в ранглистата тим на „Волънтърс“, президентският самолет Air Force One направи впечатляващ прелет над стадион „Нейланд“ малко преди 11:30 ч. местно време, пише New York Post.

Air Force One does majestic flyover before Trump attends highly aniticipated Texas-Tennessee game https://t.co/n8rOIg6y7q pic.twitter.com/QWgwM96yG4 — New York Post (@nypost) September 26, 2026

Американският държавен глава кацна в 11:28 ч., едва половин час преди очаквания старт по обяд, и заеха мястото си на трибуните точно в 11:59 ч., се казва в официалния доклад на журналистическия пул.

Главнокомандващият бе уловен от камерите на ESPN в своята ложа по средата на първата четвърт от мача.

Тръмп е редовен посетител на най-големите спортни форуми по време на двата си президентски мандата. Списъкът му включва Третия мач от финалите на НБА през 2026 г. в „Медисън Скуеър Гардън“ между „Никс“ и „Тотнъм“, както и финалната среща от Световното първенство по футбол на стадион „МетЛайф“ това лято. През януари той изгледа отблизо и финала на плейофите в колежанския футбол, когато „Индиана“ завърши триумфалния си сезон без нито една загуба срещу „Маями“.

EPIC. President Trump just RIPPED a LOW PASS in Air Force One right over Neyland Stadium in Knoxville ahead of Tennessee-Texas.



The crowd was left STUNNED and AMAZED!



Merica! 🦅🇺🇸 pic.twitter.com/dbCqRI5a7s — RedWave Press (@RedWavePress) September 26, 2026

Двубоят в Тенеси буди огромен интерес сам по себе си, дори без присъствието на висшия си гост, тъй като фаворитът за първите места в драфта Арч Манинг се опитваше да продължи силната серия на Тексас.

Старши треньорът на Тексас Стив Саркисян заяви пред медиите в четвъртък, че и двата отбора са били длъжни да подготвят резервен план за комуникация в случай на извънредни обстоятелства.

„Единственото нещо, което трябва да имате предвид, когато президентът идва на мач, е, че при всяко негово влизане, излизане или придвижване на стадиона, службите прекъсват абсолютно всички връзки“, обясни Саркисян.

„Спират слушалките на треньорите. Прекъсват радиовръзката между треньорите и играчите на терена. Така че трябва да имате готов план за този случай, защото никой не ви предупреждава предварително. Сигналът просто спира.“, добави той.