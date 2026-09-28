Свалиха имунитета на унгарския премиер Петер Мадяр заради хвърлен телефон в Дунав

У нгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр във връзка с разследване за предполагаема кражба на мобилен телефон. Решението беше взето с 139 гласа „за“, без нито един „против“ и без въздържали се.

Самият Мадяр настоя имунитетът му да бъде свален. Пред депутатите той заяви, че не е извършил престъпление и че поема отговорност за действията си. Той посочи, че е готов да сътрудничи на разследващите органи.

Разследването е за инцидент от 2024 г.

Случаят, заради който прокуратурата поиска свалянето на имунитета, е от 21 юни 2024 г. Тогава Мадяр е бил в клуб в Будапеща, където мъж започнал да го снима с телефона си.

Според данните, представени от прокуратурата, между двамата възникнал конфликт. Мадяр взел телефона от ръката на мъжа, сложил го в джоба си и по-късно го хвърлил в река Дунав, въпреки че собственикът поискал да му го върне. Телефонът впоследствие бил изваден от водата от полицейски водолази и върнат на собственика му.

Прокуратурата квалифицира случая като кражба. Става дума за телефон на стойност между 130 000 и 150 000 унгарски форинта според материалите по делото.

Защо разследването беше възобновено

Първоначално прокуратурата поиска имунитетът на Мадяр да бъде свален, докато той беше евродепутат. Европейският парламент обаче отказа да удовлетвори искането през 2025 г. В решението си Европарламентът посочи, че не може да изпълнява ролята на съд, но същевременно прие, че по случая има конкретни обстоятелства, пораждащи съмнения относно политически мотиви зад производството.

След като мандатът на Мадяр като евродепутат приключи през май 2026 г., той стана депутат в унгарския парламент. Така защитата му вече произтичаше от депутатския му имунитет в Националното събрание.

Унгарската прокуратура отново поиска свалянето му, за да може разследването да продължи. След днешното решение на парламента тази пречка отпада.

Мадяр: Това е политическа провокация

Петер Мадяр отхвърля версията на прокуратурата за случилото се. Той е признавал, че е взел телефона, но твърди, че действията му са били провокирани.

Преди гласуването премиерът заяви, че е готов да се изправи пред разследващите органи и да поеме отговорност за действията си. Той определя случая като политическа атака и твърди, че зад него стоят сили, свързани с предишното управление на Виктор Орбан.

Мадяр е лидер на партията ТИСА, която дойде на власт след парламентарните избори през април 2026 г., слагайки край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Той заема едновременно поста министър-председател и депутат в унгарския парламент.

След решението за сваляне на имунитета разследването по случая с телефона може да продължи.