Руският външен министър Сергей Лавров по време на речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Р уският външен министър Сергей Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украйна, което според него противоречи на позицията на САЩ, предаде Франс прес.

"Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп", заяви Лавров пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

🔴 #LIVE: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov addresses 81st UN General Assembly in New Yorkhttps://t.co/iKOAX3ISry — Anadolu English (@anadoluagency) September 26, 2026

В речта си той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украйна "независимо от обстоятелствата". "Целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати, заплахата за сигурността на Русия ще бъде елиминирана и мирният живот ще се възстанови" обяви руският външен министър.

Лавров днес се срещна с германския си колега Йохан Вадефул. В речта си пред Общото събрание на ООН обаче руският министър отправи остри критики към Берлин. Според него "реформата на Съвета за сигурност на ООН не може да включва допълнителни места за западни държави, и по-специално за Германия и Япония, които понастоящем са поели по пътя на милитаризма".

Лавров заяви също, че Русия е готова да съдейства за стабилизирането на обстановката в Ормузкия проток. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отхвърля иранското предложение за повторно отваряне на този ключов морски път в рамките на седем дни.

Москва няма да прави „пауза“ във войната с Украйна

"Нужно е доверие в отношенията между държавите от Персийския залив, арабските страни и Иран. Необходима ни е стабилна регионална архитектура", заяви руският външен министър.

Лавров също така призова САЩ да вдигнат блокадата над Куба, да отменят ограниченията върху търговията и да извадят острова от списъка на държавите, подкрепящи тероризма.

САЩ започнаха кампания за оказване на натиск върху Куба, която до голяма степен блокира доставките на петрол за острова и предизвика сериозни прекъсвания на електрозахранването.