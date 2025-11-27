Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

В рамките на председателството си на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) Русия възнамерява да започне съвместна подготовка на нова антитерористична стратегия на военния блок. Това заяви на заседание на Съвета за колективна сигурност на ОДКС в разширен състав руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

Всеки опит за заиграване с терористите и използването им за политически цели трябва да бъде осъждан от обществото, смята руският президент

"В рамките на председателството си планираме да започнем съвместна подготовка на нова антитерористична стратегия на ОДКС. Ще се стремим да направим всичко необходимо за по-нататъшното решително противодействие на екстремизма" каза Путин.

Руският президент добави, че Москва заедно с партньорите си в организацията ще продължи да работи за откриване и ликвидиране на международни терористични групировки и техни клетки, както и за спиране на каналите за тяхното финансиране.

Русия предлага единен фронт срещу ИД и тероризма

Сред най-важните приоритети в дейността на организацията руският лидер открои информационната сигурност. "Руската страна е готова за тясно сътрудничество със съюзниците си за възпрепятстване на разпространението на радикални идеи сред младежта. Смятаме за необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за защита на общото информационно пространство от подобни заплахи", каза Путин.

Той отбеляза, че Русия ще положи всички усилия за по-нататъшно засилване на взаимодействието в борбата с наркотрафика. "Ще продължим да осъществяваме операция "Канал" за борба с наркотиците, включвайки заинтересованите международни участници", обобщи Путин.