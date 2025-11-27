България

Георг Георгиев: Единството в ЕС е ключ за бъдещия мир в Европа

Георг Георгиев се срещна с посланиците на държавите членки на ЕС

27 ноември 2025, 16:37
Георг Георгиев: Единството в ЕС е ключ за бъдещия мир в Европа
Източник: Министерство на външните работи

М инистърът на външните работи Георг Георгиев се срещна с посланиците на държавите членки на Европейския съюз (ЕС) в София. На срещата участниците обсъдиха теми от европейския дневен ред, съобщиха от Министерството на външните работи.

Срещата, състояла се в посолството на Дания в София, е организирана в рамките на текущото датско председателство на Съвета на ЕС.

Министър Георгиев постави специален акцент върху подкрепата за Украйна, политиката на разширяване на ЕС и сигурността в Черноморския регион. „България приветства продължаващите усилия на Съединените щати и президента Тръмп за постигане на справедлив и траен мир в Украйна. Представеният от САЩ план предостави солидна основа за по-нататъшна работа към устойчиво разрешаване на конфликта“, отбеляза министърът, цитиран в съобщението. Той подчерта, че единството на ЕС е от първостепенно значение, тъй като бъдещо мирно споразумение би имало пряко отражение както върху България и ЕС, така и върху сигурността на целия континент.

Източник: Министерство на външните работи

Георг Георгиев посочи още, че политиката на разширяване на ЕС остава сред водещите приоритети на България, посочват от министерството. Той поздрави Черна гора, Албания, Украйна и Молдова за постигнатия напредък и последователните усилия в областта на реформите, като подчерта необходимостта всички страни кандидатки да изпълняват поетите ангажименти към ЕС. „Принципът на оценка според собствените заслуги остава основополагащ за напредъка в процеса на присъединяване“, заяви външният министър.

Георгиев подчерта значението от запазване на единодушието при вземане на решения в областта на Общата външна политика и политика за сигурност, както и в политиката на разширяване.

Министърът открои и стратегическото значение на Черноморския регион за сигурността на ЕС и Европа. Той подчерта, че стабилната и предвидима среда в Черно море подобрява устойчивостта и свързаността на региона със Западните Балкани, Южен Кавказ и Централна Азия. „Съществена стъпка в тази насока е приемането на стратегическия подход на ЕС към Черно море, иницииран от България и Румъния и подкрепен от широк кръг държави членки“, отбеляза министърът. Той допълни, че България работи активно за реализиране на конкретни проекти в сферите на сигурността, свързаността и устойчивостта в Черноморския регион.

В рамките на дискусията бяха обменени мнения и по други важни международни и регионални въпроси, включително ситуацията в Близкия изток както и подхода на ЕС към Китай.

Вчера Георг Георгиев участва в неформалната видеоконференция на министрите на външните работи на ЕС, посветена на руската вoeнна агресия срещу Украйна. На срещата министърът заяви, че решенията за постигане на мир в Украйна трябва да стъпват на основните принципи на Устава на ООН като суверенитет, независимост и териториална цялост.

Източник: Петра Куртева/БТА    
Георг Георгиев Европейски съюз Външни работи Украйна Разширяване на ЕС Черноморски регион
Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Всичко от днес

