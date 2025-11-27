България

7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"

Разследва се мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързани с лидера на партия “Величие” Ивелин Михайлов

27 ноември 2025, 17:10
СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали
Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата
Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда
След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта
Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд
Червен код за Благоевград! НИМХ влоши прогнозата си

Червен код за Благоевград! НИМХ влоши прогнозата си
Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна

Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна
Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

7 души са обвинени след акцията на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура, свързана с "Историческия парк", предава NOVA

Разследва се мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързани с лидера на партия “Величие” Ивелин Михайлов.

Обиските в дома на Ивелин Михайлов: Какво стои зад тях

От Софийската градска прокуратура обясниха, че по случая е образувано досъдебно производство за престъпна група. Вчерашните действия са били след разрешение от съда. Очаква се днес прокуратурата да обяви колко са задържани и обвинени по случая. 

Село Неофит Рилски беше обградено от полиция и жандармерия в сряда. Край къщата на Ивелин Михайлов имаше най-много полицейско присъствие, но към момента полицейската лента вече я няма.

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

От СГП обясниха, че операцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпна група, свързана с корупция. Предмет на разследването са обстоятелства, свързани с “Исторически парк” от 2013 до 2025 година. 

По искане на наблюдаващия прокурор, Софийският градски съд е дал общо 37 разрешения за претърсвания и изземвания. Такива имаше във Варна, в село Неофит Рилски и в София.

Исторически парк Ивелин Михайлов Партия Величие Антикорупционна комисия Софийска градска прокуратура
Последвайте ни
Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

7 обвинени след акцията, свързана с

7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Колко бързо могат да тичат кучетата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кейт Мидълтън се завърна и остави всички без думи

Кейт Мидълтън се завърна и остави всички без думи

Любопитно Преди 19 минути

Принцесата се появи отново публично в Лондон, където посети благотворителната организация Anna Freud, свързана с детското психично здраве

Задържаха мъж за откраднати бижута от 65-годишна жена в „Илинден“

Задържаха мъж за откраднати бижута от 65-годишна жена в „Илинден“

България Преди 38 минути

Той издърпал от врата ѝ златни бижута на обща стойност 1190 лева

Франция връща казармата: Въвеждат 10-месечна военна служба за младежи

Франция връща казармата: Въвеждат 10-месечна военна служба за младежи

Свят Преди 1 час

"Ще бъдат привличани основно младежи на 18 и 19 години, като военната служба ще обхване 3000 души през лятото", обяви Макрон

I.N.I: “Хората са много изгубени”

I.N.I: “Хората са много изгубени”

Любопитно Преди 1 час

 

Осем осъдени на доживотен затвор за взрива на Кримския мост

Осем осъдени на доживотен затвор за взрива на Кримския мост

Свят Преди 1 час

Терористичната атака беше през 2022 г.

Майонеза и 10 000 калории дневно - опасен експеримент уби фитнес треньор

Майонеза и 10 000 калории дневно - опасен експеримент уби фитнес треньор

Свят Преди 1 час

"Такава е работата на един преговарящ": Тръмп защити Уиткоф, съветвал Русия за Украйна

"Такава е работата на един преговарящ": Тръмп защити Уиткоф, съветвал Русия за Украйна

Свят Преди 1 час

В разговора Уиткоф изглежда е давал съвети на руския официален представител как Кремъл може да спечели подкрепата на Тръмп

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Свят Преди 2 часа

Руският президент добави, че Москва заедно с партньорите си в организацията ще продължи да работи за откриване и ликвидиране на международни терористични групировки и техни клетки

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

България Преди 2 часа

Всички те не са били декларирани по установения ред

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата релаксираше с новата си почивка - музикалния мениджър Скутър Браун

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

България Преди 2 часа

Случаят започнал в средата на ноември, когато родителите на детето потърсили консултация с дежурния педиатър в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 2 часа

Тази неделя Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов стават част от панела на шоуто

Назначиха нова експертиза за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека

Назначиха нова експертиза за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека

България Преди 2 часа

Обвиняем по него е Петър Тодоров

Не яжте тези зеленчуци сурови

Не яжте тези зеленчуци сурови

Любопитно Преди 2 часа

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Свят Преди 3 часа

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

България Преди 3 часа

Те ще са в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

От 1905 до днес: сградата, която пази история и създава преживявания

Edna.bg

Малките Лилибет и Арчи трогнаха света с първата си поява до Меган и Хари преди Деня на благодарността (СНИМКА)

Edna.bg

Слот проговори за бъдещето си в Ливърпул

Gong.bg

Звезда на Ливърпул с нецензурно изказване след тежката вечер в ШЛ

Gong.bg

Пускат под парична гаранция от 200 хил. лева кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

БНБ: Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава до 9,01% през октомври

Nova.bg