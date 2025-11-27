7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"

Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

7 души са обвинени след акцията на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура, свързана с "Историческия парк", предава NOVA.

Разследва се мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързани с лидера на партия “Величие” Ивелин Михайлов.

Обиските в дома на Ивелин Михайлов: Какво стои зад тях

От Софийската градска прокуратура обясниха, че по случая е образувано досъдебно производство за престъпна група. Вчерашните действия са били след разрешение от съда. Очаква се днес прокуратурата да обяви колко са задържани и обвинени по случая.

Село Неофит Рилски беше обградено от полиция и жандармерия в сряда. Край къщата на Ивелин Михайлов имаше най-много полицейско присъствие, но към момента полицейската лента вече я няма.

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

От СГП обясниха, че операцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпна група, свързана с корупция. Предмет на разследването са обстоятелства, свързани с “Исторически парк” от 2013 до 2025 година.

По искане на наблюдаващия прокурор, Софийският градски съд е дал общо 37 разрешения за претърсвания и изземвания. Такива имаше във Варна, в село Неофит Рилски и в София.