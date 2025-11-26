България

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Вижте прогнозата за времето до края на работната седмица

26 ноември 2025, 06:30
З а сряда (26 ноември) има издадено предупреждение от първа степен – жълт код за бурен вятър в 16 области на страната. Кодът е в сила за областите: Благоевград, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен и Стара Загора.

При жълт код за бурен вятър от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Времето в сряда

През нощта облачността от запад ще продължи да се увеличава и вплътнява. Слаб дъжд ще превали по наветрените склонове от Рило-Родопската област. В западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи тихо и мъгливо. В източните райони и на север от планините ще духа до умерен южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в районите с вятър – до 10-12 градуса; в София – около 4 градуса.

В сряда над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните западни и южни райони. Над Източна България облачността ще е разкъсана, там ще духа умерен и временно силен южен вятър. В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат в широк интервал: от 7-8 градуса в крайните северозападни райони до 18-20 градуса на места в Източна България и районите, чувствителни на южен вятър, в София – около 12 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца.

В планините

ще е предимно облачно, по билата – мъгливо. Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите, над 2200 метра ще превалява сняг. Ще духа силен, по билата – бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

По Черноморието

облачността ще е разкъсана, вечерта ще се вплътни. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 32 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 24 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и 25 мин. и залязва в 22 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.

През следващите два дни ще бъде облачно, с валежи от дъжд, значителни по количество в четвъртък в югозападната половина от страната, в петък – в Южна България. Очакваните сумарни количества ще са най-големи в Югозападна България. В южните райони са възможни и гръмотевици.

В четвъртък

със северозападен вятър ще продължи да нахлува сравнително студен въздух и в западната половина от страната температурите ще са без особен денонощен ход – предимно между 5 и 10 градуса. На изток въздушният пренос ще е все още от юг и ще е топло с нощни температури до 12-14 градуса и максимални – до 18 градуса.

В петък

вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще се усили. Дневните температури ще се понижат още малко, ще са близки до сутрешните – в Западна България между 4 и 9 градуса, на изток – между 12 и 16 градуса.

Източник: НИМХ    
