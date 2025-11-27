България

Задържаха мъж за откраднати бижута от 65-годишна жена в „Илинден“

Той издърпал от врата ѝ златни бижута на обща стойност 1190 лева

27 ноември 2025, 16:53
Източник: istock

30-годишен мъж е обвинен и задържан за грабеж на възрастна жена в столичния квартал „Илинден“, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Според обвинението нападателят, който има предишни осъждания, използвал сила, за да отнеме златни бижута от 65-годишната жертва.

Прокуратурата задържа мъж за грабеж над жена в столичния квартал Люлин

Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено на 13 септември 2025 г. около 14:20 часа. Пред жилищен блок в ж.к. „Илинден“ обвиняемият нападнал 65-годишната жена, като я бутнал с ръце в гърба. След като пострадалата паднала на земята, той я натиснал за гушата и издърпал от врата ѝ златни бижута на обща стойност 1190 лева.

Брутален грабеж в София: 45-годишен преби и ограби 75-годишен мъж

По случая е образувано досъдебно производство. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години за такова деяние. След задържането му за срок до 72 часа с прокурорско постановление, наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Съдът е уважил искането и е оставил обвиняемия в ареста. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

грабеж София възрастна жена задържане под стража Софийска районна прокуратура
