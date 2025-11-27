България

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

Според Зафиров оттеглянето на бюджета застрашава доходите на хората и стабилността на държавата

27 ноември 2025, 17:56
БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета
Източник: БТА

С ъществува реална заплаха България да влезе в следващата година със стария си бюджет. Това съобщи вицепремиерът и председател на "БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров на извънреден брифинг.  

"В момент, в който страната ни се нуждае от стабилност, предвидимост и защита на хората, се стигна до решение, което буди сериозно безпокойство – отлагането на бюджетната процедура за 2026 г. Бюджетът не е изтеглен, процедурата по приемането му беше отложена с решение на Съвета за съвместно управление. Това решение обаче обаче поставя под сериозен риск всички социални политики, заложени в проектобюджета", заяви вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров.

Източник: БТА

"Заявяваме следното: пълното оттегляне на бюджета за 2026 година би означавало, че няма да има средства за заплати, майчинство, пенсии, за подпомагане на младите семейства, за финансиране на отделните системи и всички социални политики, които са договорени и заложени в бюджета. Всички те ще бъдат поставени под риск", допълни Зафиров. 

Проектобюджет 2026 е най-социалният бюджет, правен до момента у нас, защото осигурява реално нарастване на доходите, защита на семействата, на възрастните, на работещите бедни. Този бюджет трябва да бъде щит в условията на инфлация, несигурност и най-вече — защита на хората в навечерието на влизането в еврозоната, допълни вицепремиерът.

Поели сме конкретни ангажименти към българските граждани. Именно тяхното изпълнение и стабилизирането на държавата бяха причината да участваме в тази формула на управление. Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето и състоянието на общините не може да има. Ако нямаме възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим заложените социалните политики БСП - Обединена левица ще преосмисли своето участие в управлението.

Източник: БТА

Съществува реална заплаха България да влезе в следващата година със стария си бюджет - това е филм, който гледахме няколко години подред. Смятаме, че това е изключително рисково и не е отговорно спрямо хората и държавата, допълни Зафиров.

Ще участваме активно в дискусиите, ще се срещнем с работодателите и синдикатите поотделно ако трябва, но ще защитаваме социалните политики, заложени в бюджета. Това е наша червена линия, каза още вицепремиерът.

Призоваваме работодателските организации да застанат на страната на обикновения човек, а не срещу повишаването на доходите. Няма как България да има силна икономика, ако работещите остават бедни. Няма как да има пазар, ако хората не могат да си позволят продуктите от този пазар.  Влизането в еврозоната изисква социална защита, а не натиск за замразяване на заплатите. България има нужда от предвидимост, стабилност и най-вече — социална отговорност, а не от хаос, импровизации и решения, вземани под натиск.

Точно в този критичен исторически момент страната има нужда от лидерство и ясно поведение на отговорност за превеждане на страната през трудностите, които предстоят, завърши вицепремиерът.

Източник: NOVA    
Бюджет 2026 Отлагане на бюджетна процедура Социални политики Атанас Зафиров БСП-Обединена левица
Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София

Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София

Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента

Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Фейслифтът на Opel Astra доказва, че хечбекът все още има какво да каже

Фейслифтът на Opel Astra доказва, че хечбекът все още има какво да каже

carmarket.bg
