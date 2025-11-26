Любопитно

Ръждавичка от “Игри на волята”: Най-големият ми враг в Игрите бях самата аз! (ВИДЕО)

Тя признава, че точно амбицията ѝ я е извадила от фокус

26 ноември 2025, 10:19
Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител
Ръждавичка отпадна на крачка от финалите в “Игри на волята”
Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”
Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски
Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли
Най-красивата българка: Волейболистката Симона Бакърджиева стана Мис България 2025 (ВИДЕО)
Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)
Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

С имона Ръждавичка влиза в студиото на „След Игрите“ със самопризнание, което променя целия разказ около нея. Фактът, че не Арената я е отказала, а именно собствените ѝ мисли. Лидер по природа и сочена за потенциалната първа жена победител в “Игри на волята”, тя признава, че точно амбицията ѝ я е извадила от фокус. „Закопах се сама“ - казва Ръждавичка и зад думите стои човек, който днес вече знае къде е сбъркал.

Ваня елиминира Симона в „Игри на волята: България“

В разговора си с водещата Ваня Запрянова Симона откровено признава, че е предала най-важното правило на своята треньорка - да бъде изцяло в момента тук и сега. На Арената мислите ѝ са били няколко крачки напред и не e успяла да се фокусира. Това личи както в решенията, така и в емоциите ѝ: критична, импулсивна, бурна, но и състрадателна, готова да подаде ръка дори когато не печели.

Ръждавичка разказва и за причините да тръгне по пътя на спортната аеробика, защо е отказала да стане професионален атлет в София и как е попаднала в кинезитерапията, която днес смята за своята голяма бъдеща мисия. Според нея в играта най-ценното е било племето - феномените, които е оприличавала на семейство, въпреки че в началото дори не е успявала да запомни имената им. Калин остава в спомените ѝ като „фантома“, който постоянно спи, а Наталия като най-близкия човек на Арената.

Симона за първи път разкрива защо не е използвала анулета си и как гледа на любовните стратегии на Гизем в играта. Споделя и още един по-личен пласт от себе си - от вярата си в любовта от пръв поглед до бъдещите ѝ планове след пет години, които включват кариера, дом и семейство с дете.

Генералът от Арената не се отказва - ако получи предложение за All Stars, би го приела. Този път с ясното знание, че най-силният противник е този в собствената ѝ глава.

Защо Ръждавичка реши да даде грошовете си на Наталия по време на съвет? Кой е най-секси мъжът в “Игри на волята” 7? Срещу кого би се изправила Ръждавичка в “Sesame Турнири на волята”? И защо Симона е винаги песимист?

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova PlayVbox7 и YouTube.и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Симона Ръждавичка Игри на волята След Игрите самоанализ амбиция кинезитерапия племе
КПКОНПИ разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Принцеса Даяна направила съкрушително признание 10 дни преди смъртта си

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят

Винилови подаръци

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

Porsche: Hyundai Ioniq 5 N ни отвори очите какво могат EV

Почина звезда от „Бандата на Оушън“

Пет храни, които потискат глада - това ли е природният Оземпик

Куба: САЩ готвят опасен и безотговорен удар във Венецуела

Заловиха рецидивист в Бургас, укривал се дълго време от правосъдието

Борисов: Протестите показват, че има демокрация

Reuters: Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

След катастрофата край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

Най-малко четирима пострадали при поредна атака с дронове срещу Запорожие

Швеция иска да придобие ракети с голям обсег, които да могат да поразяват цели навътре в руска територия

