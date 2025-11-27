Франция връща казармата: Въвеждат 10-месечна военна служба за младежи

Ф ренският президент Еманюел Макрон обяви днес въвеждането на десетмесечна доброволната военна служба, която ще се провежда "изключително на територията на страната" от следващото лято, предаде Франс прес.

"Ще бъдат привличани основно младежи на 18 и 19 години, като военната служба ще обхване 3000 души през лятото на следващата година, преди да се достигне набелязаната цел от 10 000 души през 2030 г. и 50 000 през 2035 г.", поясни френският държавен глава, за когото френската младеж "гори от желание за инициативи" и е "готова да служи на отечеството."

Според президента в контекста на войната в Украйна "единственият начин да се избегне опасността е да се подготвим за нея, а не да подхранваме страха."

"В този несигурен свят, където силата надделява над правото и говорим за война в сегашно време, нашият народ няма право на страх, паника, неподготвеност или разделение", подчерта Макрон при посещението си в щаба на 27-ма бригада на планинската пехота в град Варс, във френските Алпи.

Франция премахна задължителната военна служба през 1997 г. Дванадесет страни в Европа са я запазили или въвели повторно, припомня АФП.