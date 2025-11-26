Любопитно

Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител

Вижте кой празнува имен ден:

26 ноември 2025, 08:00
Ръждавичка отпадна на крачка от финалите в “Игри на волята”

Ръждавичка отпадна на крачка от финалите в “Игри на волята”
Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”
Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски

Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски
Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли
Най-красивата българка: Волейболистката Симона Бакърджиева стана Мис България 2025 (ВИДЕО)

Най-красивата българка: Волейболистката Симона Бакърджиева стана Мис България 2025 (ВИДЕО)
Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)

Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)
Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)
Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Н а 26 ноември почитаме преп. Алипий Стълпник, преп. Яков Отшелник, както и св. Стилиан Пафлагонийски.

Свети Алипий бил родом от град Адрианопол в Пафлагония (в Северна Мала Азия) и живял през VI век. Получил добро християнско възпитание, което в негово лице дало стократни плодове, както е казано в притчата за сеяча.

След смъртта на родителите си Алипий раздал цялото си имущество, за да подпомогне грижите на Църквата за бедните и страдащите в своя край. Защото се стремял да изпълни Божия закон, който увещава християните да бъдат "едномислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни" (1 Петр. 3:8).

Като се освободил от всякакви светски грижи, Алипий се оттеглил в безлюдно място и там водил подвижнически живот. За да се отдели от околната среда и да не бъде смущаван в молитвите и размислите си за Бога, и за вечния живот, той си издигнал висок стълб и на него живял десетки години в пост и молитва, независимо от условията на годишното време - в зной и в студ, при дъжд, сняг и вятър.

С изминаването на годините Алипий станал известен подвижник и много хора, които търсели духовен съвет и наставление, идвали при неговия стълб. Светецът се отнасял с бащинска любов към тях, напътствал ги със съветите си, подкрепял ги с примера си. Постепенно се създали наблизо и две монашески обители, на които той бил наставник. Упокоил се в мир през 608 г.

Свети Стилян детепазител живял в V-VI век. Той бил също от Пафлагония и като християнски отшелник и молитвеник станал известен с грижата си за децата и за семействата, които желаели да имат деца или да ги запазят в телесно и душевно здраве.

При него в пещерата, където се подвизавал, постоянно носели деца, често в много тежко състояние, за да се помоли над тях и да оздравеят. Затова на икони светецът се изобразява прегърнал пеленаче, а почитта към него се разнесла по цял свят.

Днес празнуват всички с имената: Стилиан, Стилиана, Стилиян, Стилияна, Стелиан, Стелиана, Стелиян, Стелияна.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Алипий Стълпник Стилян Пафлагонийски детепазител празник имен ден
Последвайте ни
МС гласува коледните добавки към пенсиите

МС гласува коледните добавки към пенсиите

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител

Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат ориз?

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 2 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 час
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 2 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 2 часа

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Свят Преди 31 минути

Инцидентът е станал в град Кьолн

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

България Преди 55 минути

Вижте колко и какви стоки изнася България и в кои сектори сме световни първенци

Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

Свят Преди 2 часа

"Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", отбеляза той

СГС решава за ареста на Никола Барбутов

СГС решава за ареста на Никола Барбутов

България Преди 2 часа

Според прокуратурата бившият зам.-кмет на София оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки

НСТС обсъжда промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда

НСТС обсъжда промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда

България Преди 2 часа

Предлага се държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство

Тръмп изпраща Уиткоф при Путин в Москва

Тръмп изпраща Уиткоф при Путин в Москва

Свят Преди 10 часа

Той каза, че министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна

Зеленски е "готов да продължи напред" с плана на САЩ за прекратяване на войната

Зеленски е "готов да продължи напред" с плана на САЩ за прекратяване на войната

Свят Преди 10 часа

По думите му, Русия действа "цинично", нанасяйки удари по Украйна по време на мирните преговори

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Свят Преди 10 часа

Той се пошегува, че ще изпрати пуйките в печално известен затвор в Салвадор

Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна

Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна

Свят Преди 11 часа

Той взе участие по видеоконферентна връзка в среща с лидерите от „Коалицията на желаещите“

<p>Желязков: Границите не могат да бъдат променяни със сила</p>

Премиерът Желязков за постигането на мир в Украйна: Границите не могат да бъдат променяни със сила

България Преди 11 часа

Коалицията на желаещите обсъди рамката за мир в Украйна, договорена в Женева

Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

Свят Преди 12 часа

Коалицията на желаещите ще продължи да подкрепя Украйна

Окончателно: 27 години затвор за Жаир Болсонаро

Окончателно: 27 години затвор за Жаир Болсонаро

Свят Преди 12 часа

Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат

<p>Доналд Тръмп: Съвсем близо сме</p>

Доналд Тръмп за края на войната в Украйна: Съвсем близо сме

Свят Преди 12 часа

Той присъства на събитие в Белия дом

Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

Свят Преди 12 часа

69-годишният Федун стана един от най-богатите хора в Русия по време на хаотичната приватизация през 90-те години на миналия век

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

България Преди 13 часа

Според обвинението мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство

<p>Радев: Нарушаването на върховенството на правото подкопава устоите на демокрацията</p>

Румен Радев: Нарушаването на върховенството на правото подкопава устоите на демокрацията

Свят Преди 13 часа

Радев се срещна с председателя на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

От Перник до Холивуд: Историята на Рита Ора (СНИМКИ)

Edna.bg

Думите, които привличат късмета в сряда – 26 ноември

Edna.bg

Защитник на Левски увърта за нов договор

Gong.bg

Официално: обявиха урните за жребия за Мондиал 2026

Gong.bg

Правителството гласува коледните добавки към пенсиите

Nova.bg

Катастрофата със загинало семейство край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

Nova.bg