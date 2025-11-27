Любопитно

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

27 ноември 2025, 15:47
Диого Жота   
Източник: ЕПА/БГНЕС

В довицата на футболиста на Ливърпул Диого Жота, Руте, публикува трогателен пост в чест на съпруга си за първия рожден ден на тяхната дъщеря, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Жота загина заедно с брат си Андре Силва при автомобилна катастрофа през юли.

Руте и трите им деца – двама синове и една дъщеря – останаха без него. На рождения ден на най-малкото им дете в сряда Руте сподели в Instagram 16 снимки на момиченцето, като Жота присъства в пет от тях.

Първата снимка е професионален кадър на Руте, Жота и бебето – родителите са облечени в розово и гледат надолу към детето, което държат. Втората снимка показва как Жота гушка бебето, което гледа широко отворено, а звездата на Ливърпул е заснет и как изнася бебето от болницата в бебешка кошница.

Сред снимките има и кадър на Жота, който държи бебето в кафе или ресторант,

както и семейна снимка на „Анфийлд“ от миналия сезон след спечелването на Висшата лига от Ливърпул. Руте озаглави публикацията: „Една цяла година“, придружено от емоджита сърце и звезда.

Феновете заляха коментарите с подкрепа. Един написа: „Почивай в мир. Липсва ни и го обичаме“. Друг добави: „Завинаги“, придружено от пет емоджита сърце. Малко преди смъртта си Жота се беше пошегувал за напрежението да бъдеш нов родител в трогателно видео, казвайки: „Всеки ден е нов ден“.

Трагедията се случи само две седмици след като Жота се ожени за любимата си от детството и майка на трите му деца, Руте, на сватба в Порто.

Появиха се сърцераздирателни кадри, в които Жота си разменя шеги със съотборника си Джо Гомес за радостите и трудностите да бъдеш нов родител след раждането на първото му дете през 2021 г.

Като част от инициатива на Ливърпул и компанията Joie Baby да подаряват комплекти на всяко новородено в болницата Liverpool Women's Hospital, двамата говориха с акушерка и споделиха истории за ражданията на децата си. Описвайки момента, в който разбрал, че ще става баща, Жота казва: „В началото беше малък шок COVID беше виновен“.

Той разказва, че раждането е било специално преживяване: „Винаги си представяш този момент, но когато наистина се случи, не мога да опиша чувствата. Една от акушерките ми предложи да отрежа пъпната връв, но не можах. Прекалено чувствителен съм“.

Източник: Daily Mail    
