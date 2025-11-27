Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

В довицата на футболиста на Ливърпул Диого Жота, Руте, публикува трогателен пост в чест на съпруга си за първия рожден ден на тяхната дъщеря, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Жота загина заедно с брат си Андре Силва при автомобилна катастрофа през юли.

Руте и трите им деца – двама синове и една дъщеря – останаха без него. На рождения ден на най-малкото им дете в сряда Руте сподели в Instagram 16 снимки на момиченцето, като Жота присъства в пет от тях.

Първата снимка е професионален кадър на Руте, Жота и бебето – родителите са облечени в розово и гледат надолу към детето, което държат. Втората снимка показва как Жота гушка бебето, което гледа широко отворено, а звездата на Ливърпул е заснет и как изнася бебето от болницата в бебешка кошница.

Сред снимките има и кадър на Жота, който държи бебето в кафе или ресторант,

както и семейна снимка на „Анфийлд“ от миналия сезон след спечелването на Висшата лига от Ливърпул. Руте озаглави публикацията: „Една цяла година“, придружено от емоджита сърце и звезда.

Феновете заляха коментарите с подкрепа. Един написа: „Почивай в мир. Липсва ни и го обичаме“. Друг добави: „Завинаги“, придружено от пет емоджита сърце. Малко преди смъртта си Жота се беше пошегувал за напрежението да бъдеш нов родител в трогателно видео, казвайки: „Всеки ден е нов ден“.

Трагедията се случи само две седмици след като Жота се ожени за любимата си от детството и майка на трите му деца, Руте, на сватба в Порто.

Появиха се сърцераздирателни кадри, в които Жота си разменя шеги със съотборника си Джо Гомес за радостите и трудностите да бъдеш нов родител след раждането на първото му дете през 2021 г.

Като част от инициатива на Ливърпул и компанията Joie Baby да подаряват комплекти на всяко новородено в болницата Liverpool Women's Hospital, двамата говориха с акушерка и споделиха истории за ражданията на децата си. Описвайки момента, в който разбрал, че ще става баща, Жота казва: „В началото беше малък шок COVID беше виновен“.

Той разказва, че раждането е било специално преживяване: „Винаги си представяш този момент, но когато наистина се случи, не мога да опиша чувствата. Една от акушерките ми предложи да отрежа пъпната връв, но не можах. Прекалено чувствителен съм“.