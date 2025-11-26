Ръждавичка отпадна на крачка от финалите в “Игри на волята”

Любопитно

26 ноември 2025, 07:26
О пределяната за фаворит Симона Ръждавичка беше елиминирана от екстремното риалити “Игри на волята”. Тя се изправи в капитански елиминационен дуел срещу фитнес състезателката Радостина, но не успя да се справи с предизвикателствата на Арената.

Двете Амазонки се впуснаха в зрелищен сблъсък, в който всяка получи шанса да разгърне своите качества и умения. Въпреки ранната преднина, натрупана от Ръждавичка, Радостина съумя да поеме водачеството след затруднение на опонентката ѝ с един от елементите.

Фитнес състезателката запази предимството си почти до самия край, където капитанът на Феномените я застигна на метри от финалното препятствие. Там Радостина съумя да сложи край на спора, елиминирайки една от най-големите си съпернички в играта. За победата тя получи 150 златни гроша и “Черния анулет” на Ръждавичка, който може да ѝ послужи в заключителната фаза на предаването.

За своето незабравимо приключение в Дивия север несломимата Ръждавичка разказва пред водещата Ваня Запрянова в новото издание на подкаста “След Игрите”.

В студиото на поредицата тя сподели всичко най-любопитно около своето запомнящо се участие. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Тази вечер бойното поле в Дуранкулак ще бъде домакин на номинационна битка, след която ще станат ясни и първите номинирани воини тази седмица.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

