Осем осъдени на доживотен затвор за взрива на Кримския мост

О кръжният военен съд в южния руски град Ростов на Дон осъди днес осем обвиняеми на доживотен затвор за извършване на терористична атака на Кримския мост през 2022 г., съобщи ТАСС.

На първото си заседание от процеса, състояло се на 12 февруари тази година, съдът реши делото да се гледа при закрити врата, а адвокат оповести, че всички осем обвиняеми не признават вината си.

"Съдът постави признаването на обвиняемите за виновни и осъждането им на лишаване от свобода доживот", посочва в заключението си съдът в Ростов на Дон, като уточнява, че осъдените ще прекарат първите години в затвор.

Съдът установи, че заместник ръководителят на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк е съставил организирана групировка за извършване на атаката срещу Кримския мост през 2022 г., в която са участвали обвиняемите и други неидентифицирани лица, отбелязва ТАСС.

Малюк и съучастниците му са подготвяли изготвянето на взривни материали на територията на Украйна, под прикритие, че са произвеждали полиетиленово строително фолио. Членовете на групировката са успели да пренесат взривните вещества от пристанището в Одеса през България до Грузия, а след това и до Армения и Кримския мост с камион, управляван от нищо неподозиращ шофьор. При преминаването на камиона по моста на 8 октомври 2022 г. взривното устройство е било задействано и в резултат на експлозията са загинали шофьорът и още 4 души в автомобил, движещ се до камиона.