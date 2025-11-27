Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

С идни Суини показа извивките си в изрязан бански, докато се наслаждаваше на слънцето и компанията на новата си половинка, музикалния мениджър Скутър Браун, в дома си във Флорида, предаде New York Post.

Суини носеше бял бански и слънчеви очила, докато се забавляваше край басейна. На снимките двойката, на 28 години и 44 години, се забавляваше със свои приятели в навечерието на празника Деня на благодарността на 27 ноември.

Други кадри показаха звездата от "Euphoria", докато се разхожда около басейна. Браун носеше плувни шорти и подобни черни слънчеви очила.

След като се отпуснаха под слънцето, Суини и музикалният мениджър скочиха във водата, за да се освежат.

Суини и Браун се срещнаха на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес в Италия през юни.

Запознати разкриха, че двамата "се виждат". Актрисата беше забелязвана многократно с Браун през последните седмици, включително на среща в Лейк Тахо по времето на почивния уикенд за Деня на труда, на двойна среща с родителите на Суини на събитие за Хелоуин в Лос Анджелис и на среща в Централния парк на 4 ноември.

„Това не е несериозна връзка. Всичко е в пълна сила“, каза източник пред Page Six миналия месец. „Те са заедно.“

„Стават все по-сериозни“, добави друг източник пред Us Weekly. „Все още не слагат етикет, но Суини се забавлява много със Скутер.“

Преди срещата със Суини, Браун беше женен за здравния активист Яел Коен. Двойката се омъжи през 2014 г. и имат син Джагър на 9 г., Леви на 7 г. и дъщеря Харт на 5 г., преди да се разведат през 2022 г.

Суини се раздели с годеника си Джонатан Давино, на 42 г., тази година.

Междувременно актрисата наскоро стана обект на внимание както за своята противоречива кампания с дънки на American Eagle, така и за премиерата на последния си филм "Кристи".

Филмът „Кристи“, в който Суини влиза в ролята на професионалната боксьорка Кристи Мартин, е режисиран от Дейвид Мишод и излезе по кината на 7 ноември.

Продукцията реализира едва 1,3 милиона долара през първите си дни по кината. Въпреки това Суини продължава да защитава проекта след слабия старт.

„Толкова съм горда с този филм“, написа тя в публикация в Instagram в понеделник. „Гордея се с филма, който Дейвид направи. Гордея се с историята, която разказахме.“

„Да, гордея се. Защо? Защото не винаги правим изкуство заради числата – правим го заради въздействието“, добави Суини.

„А Кристи е най-въздействащият проект в живота ми.“