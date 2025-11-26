Любопитно

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка

26 ноември 2025, 16:20
Ръждавичка от “Игри на волята”: Най-големият ми враг в Игрите бях самата аз! (ВИДЕО)

Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител

Ръждавичка отпадна на крачка от финалите в “Игри на волята”

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Най-красивата българка: Волейболистката Симона Бакърджиева стана Мис България 2025 (ВИДЕО)

Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)

С имона Ръждавичка остава една от най-емоционалните и коментирани участнички в “Игри на волята” - като човек, за когото не съществуват невъзможни неща на Арената. В последната битка обаче тя усети тежестта на всяка своя мисъл. Определяна от феновете като най-силната жена на сезона, тя стигна почти до финала, но признава, че именно в решаващия момент е допуснала ключова грешка, която е обърнала последната ѝ битка.

Какво се обърка и защо генералът отпадна на крачка от големия финал? По думите ѝ всичко се е свело до едно разсейване - миг, в който мислите ѝ са изпреварили действията. „Знаех какво трябва да направя, но умът ми беше крачка напред. Това е грешката ми“ - казва тя без колебание.

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка. Това е урок, който тя е платила за секунди с много болка по ръцете.

-Кой е най-щастливият ѝ момент от Арената?

Този, в който победих Ивайло и Иван. Беше чиста победа и за миг разбрах, че мога да отстраня мъж от играта. Това ме изстреля нагоре.

-Как се погрижи за раните след играта?

Честно казано след Игрите Avène ме спасиха. Белезите бяха тежки, а кожата ми - раздразнена. Благодаря на Avène, защото вече няма да се притеснявам за раните от битките! 

С какво иска да бъде запомнена Ръждавичка? И с кого ще остане най-близка след края на Игрите? Гледай цялото видео, за да разбереш.

Симона Ръждавичка Игри на волята реалити шоу финал отпадане ключова грешка спортна акробатка
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
