Свят

Италианският министър на отбраната: "Истинските намерения" на Путин скоро ще станат ясни

Крозето каза също, че европейските страни не трябва да пренебрегват трудностите, които ще срещнат Украйна и Русия

27 ноември 2025, 19:40
Италианският министър на отбраната: "Истинските намерения" на Путин скоро ще станат ясни
Източник: БТА/АР

С коро ще стане ясно дали руският президент Владимир Путин има реални намерения да сключи мир с Украйна, заяви днес италианският министър на отбраната Гидо Крозето, цитиран от Франс прес.

Крозето, съосновател на управляващата партия на дясната министър-председателка Джорджа Мелони, каза също, че европейските страни не трябва да пренебрегват трудностите, които ще срещнат Украйна и Русия, когато преминат от военна икономика към нормална дейност. 

Очаква се американският пратеник Стив Уиткоф да посети Москва следващата седмица, за да обсъди последния вариант на американския проект за договор. Москва определи текущите дискусии по плана като "сериозни", но европейски лидери изразиха скептицизъм, припомня АФП.

"Не знам какво има наум Путин", заяви Крозето пред медиите в италианското посолство в Париж, след като се срещна с френската си колежка Катрин Вотрен. 

"Надяваме се, че този път Русия наистина ще иска да седне на масата за преговори. Не съм оптимист", добави той, като отбеляза, че Русия все още набира войници и увеличава военните си инвестиции. "През следващите седмици ще видим - няма да отнеме много време, за да разберем - дали Путин има реално намерение да сключи мир", отбеляза министърът.

Той също така предупреди за риска, че докато Европа помага на Украйна да се възстанови, може да затвори очите си за следвоенния преход в Русия, което може да доведе до подновяване на конфликта. 

"Спомнете си какво се случи в Европа, когато след Първата световна война ветераните се завърнаха у дома и създадоха условия за възхода на нацизма и фашизма", каза той, като се позова на възхода на диктаторите Адолф Хитлер и Бенито Мусолини. "Помислете за двата и половина милиона руснаци, които, след като са спечелили три пъти повече от нормалната руска заплата, ще се върнат у дома и ще трябва да си намерят работа. Каква нестабилност ще създаде това в Русия!"

Източник: Асен Георгиев/БТА    
Мир с Украйна Владимир Путин Гуидо Крозето Мирни преговори Военна икономика Следвоенен преход Скептицизъм Стив Уиткоф
Последвайте ни
Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

Путин: Руските сили обкръжиха Покровск, контролират 70%; ожесточени боеве в Киев

Путин: Руските сили обкръжиха Покровск, контролират 70%; ожесточени боеве в Киев

Люка Филип е новият председател на Интерпол

Люка Филип е новият председател на Интерпол

Анализ: Ръст на заплатите след приемане на еврото

Анализ: Ръст на заплатите след приемане на еврото

pariteni.bg
Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София

България Преди 1 час

Определението на съда подлежи на обжалване в седемдневен срок

Орбан: Унгария и Сърбия са ключови за Балканската стабилност

Орбан: Унгария и Сърбия са ключови за Балканската стабилност

Свят Преди 2 часа

„Това, което се нарича приятелство в ежедневието и добри отношения между народите ни, се нарича съюз в международната политика“, заяви Орбан

Задържаха мъж за откраднати бижута от 65-годишна жена в „Илинден“

Задържаха мъж за откраднати бижута от 65-годишна жена в „Илинден“

България Преди 3 часа

Той издърпал от врата ѝ златни бижута на обща стойност 1190 лева

Георг Георгиев: Единството в ЕС е ключ за бъдещия мир в Европа

Георг Георгиев: Единството в ЕС е ключ за бъдещия мир в Европа

България Преди 3 часа

Георг Георгиев се срещна с посланиците на държавите членки на ЕС

738 населени места у нас нямат никакъв транспорт – нито автобус, нито влак

738 населени места у нас нямат никакъв транспорт – нито автобус, нито влак

България Преди 4 часа

Още 601 населени места са с неадекватно обслужване – разписания само на хартия, нередовни линии и липса на връзки

Франция връща казармата: Въвеждат 10-месечна военна служба за младежи

Франция връща казармата: Въвеждат 10-месечна военна служба за младежи

Свят Преди 4 часа

"Ще бъдат привличани основно младежи на 18 и 19 години, като военната служба ще обхване 3000 души през лятото", обяви Макрон

I.N.I: “Хората са много изгубени”

I.N.I: “Хората са много изгубени”

Любопитно Преди 4 часа

 

Осем осъдени на доживотен затвор за взрива на Кримския мост

Осем осъдени на доживотен затвор за взрива на Кримския мост

Свят Преди 4 часа

Терористичната атака беше през 2022 г.

Майонеза и 10 000 калории дневно - опасен експеримент уби фитнес треньор

Майонеза и 10 000 калории дневно - опасен експеримент уби фитнес треньор

Свят Преди 4 часа

Диого Жота

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Любопитно Преди 4 часа

"Такава е работата на един преговарящ": Тръмп защити Уиткоф, съветвал Русия за Украйна

"Такава е работата на един преговарящ": Тръмп защити Уиткоф, съветвал Русия за Украйна

Свят Преди 4 часа

В разговора Уиткоф изглежда е давал съвети на руския официален представител как Кремъл може да спечели подкрепата на Тръмп

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Свят Преди 5 часа

Руският президент добави, че Москва заедно с партньорите си в организацията ще продължи да работи за откриване и ликвидиране на международни терористични групировки и техни клетки

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

България Преди 5 часа

Всички те не са били декларирани по установения ред

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Любопитно Преди 5 часа

Актрисата релаксираше с новата си почивка - музикалния мениджър Скутър Браун

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

България Преди 5 часа

Случаят започнал в средата на ноември, когато родителите на детето потърсили консултация с дежурния педиатър в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 5 часа

Тази неделя Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов стават част от панела на шоуто

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Edna.bg

Най-силната жена в света… всъщност се оказа мъж

Edna.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори от двубоите в Лига Европа

Gong.bg

Какво се случва с Ливърпул при Слот? Има ли измъкване от кризата?

Gong.bg

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Nova.bg

Реакциите на политиците след изтеглянето на Бюджет 2026

Nova.bg